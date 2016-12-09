В Яванском море исчезли два голландских корабля

Международная экспедиция не обнаружила на дне Яванского моря ранее находившиеся там обломки голландских кораблей времен Второй мировой войны.



Фото Allan C. Green с сайта wikimedia.org

Об этом сообщает CNN.

Планировалось разместить на одном из них памятную табличку в честь 75-летней годовщины его гибели. Прибыв на место, экспедиция не обнаружила там фрагменты крейсеров «Де Рейтер» и «Ява».

Кроме голландских крейсеров, в Яванском море пропали также два британских и один американский корабль. Власти Нидерландов, Великобритании и США выразили озабоченность по поводу их исчезновения. Эти корабли страны считают своими национальными памятниками.

Власти Индонезии, в чьих территориальных водах находились обломки, не владеют информацией о причинах исчезновения кораблей. Наиболее вероятной версией произошедшего считается деятельность мародеров.