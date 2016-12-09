Найдено животное, у которого есть голова, но нет тела

В Тихом океане найден червь Schizocardium californicum, личинка которого имеет голову, но при этом у нее отсутствует тело.



Фото с сайта stanford.edu

По словам Пола Гонсалеса, специалиста из Стэнфордского университета, данное существо похоже на взрослую особь червя, решившую отложить выращивание тела на потом и раздувшего свою голову, превратившись таким образом в «шарик». Этот «шарик» плавает по океану и собирает планктон, сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал Current Biology.

Ученые полагают, что такая особенность строения помогает личинке существовать. По их словам, отвечающие за рост тела гены существа «отключаются» во время личиночной стадии, однако почему так происходит пока не ясно.