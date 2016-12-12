Сайт ученых ТГУ расскажет о жизни таежных скитов в Сибири за три века

Ученые ТГУ в 2017 году создадут электронный ресурс на русском и английском языках, посвященный таежным старообрядческим общинам Томской области.



Фото с сайта tsu.ru

Ресурс откроет для исследователей со всего мира более 200 рукописей и изданий, скитской архив, фотоматериалы и интерактивные карты, по которым можно проследить историю формирования таких сообществ и их влияние на регион с XIX века до наших дней.

- Первые сведения о таежных старообрядческих скитах в нашем регионе относятся еще к XVIII веку, и сейчас, несмотря на то, что число жителей сократилось, скитники продолжают создавать рукописи, опираясь на древнерусскую кириллическую традицию, - отмечает ученый секретарь Научной библиотеки ТГУ Артем Васильев. - Это уникальная и очень интересная для исследователей ситуация, такого нигде в мире больше нет.

Напомним, в НБ ТГУ хранится «Скитская библиотека» - коллекция кириллических рукописей, старопечатных книг и изданий старообрядческих типографий конца XV – XXI вв., принадлежавшая одному из таежных старообрядческих скитов региона. Коллекция формировалась в течение более чем 30 лет в результате археографических экспедиций в отдаленные районы Томской области. Также в Научной библиотеке сохранились переписка сибирских таежных монастырей с единоверцами европейской части России и фотоматериалы.

Задача нового ресурса – не просто организовать доступ к оцифрованным материалам, он должен стать удобным инструментом для междисциплинарных исследований. Для этого к сайту подключат геоинформационный модуль. Будут созданы ГИС-слои, посвященные развитию инфраструктуры, миграционным и этно-демографическим процессам, изменению экосистемы на этой территории с XIX века до наших дней. Таким образом, можно будет увидеть, какую роль сыграли старообрядцы в развитии региона за три века.

- Скиты формировали конфессиональную идентичность региона и сохраняли эту роль даже в советское время. Несмотря на то, что основная идеология скитников – уединение, тем не менее, они выступали центрами притяжения для соседних крестьянских деревень. Именно это можно будет увидеть на ГИС-слоях сайта: инфраструктурные объекты и потоки населения тяготеют к районам проживания старообрядцев, – говорит Артем Васильев.