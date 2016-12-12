На рынке в Мьянме нашли сохранившийся в янтаре хвост динозавра

Исследователи Китайского геологического университета в Пекине обнаружили в янтаре покрытый перьями хвост небольшого динозавра.



Фото: R.C. McKellar / Royal Saskatchewan Museum

Ископаемое было найдено на рынке в Мьянме. Торговцы считали, что в куске янтаря находятся фрагменты какого-то растения, но палеонтологи установили, что это хвост, состоящий из восьми позвонков и покрытый хорошо сохранившимися перьями, сообщается в статье журнала Current Biology.

По словам ученых, останки принадлежат не древней птице, а мелкому хищному динозавру, который жил порядка 99 миллионов лет назад.

Отмечается, что у перьев отсутствует центральный стержень (рахис), который характерен для современных видов птиц, зато имеются бородки и бородочки (более мелкие ответвления), формирующие опахала.