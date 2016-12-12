]]> ]]>
Главная Наука и техника Новости

На рынке в Мьянме нашли сохранившийся в янтаре хвост динозавра

09:41 12.12.2016

Исследователи Китайского геологического университета в Пекине обнаружили в янтаре покрытый перьями хвост небольшого динозавра.


Фото: R.C. McKellar / Royal Saskatchewan Museum

Ископаемое было найдено на рынке в Мьянме. Торговцы считали, что в куске янтаря находятся фрагменты какого-то растения, но палеонтологи установили, что это хвост, состоящий из восьми позвонков и покрытый хорошо сохранившимися перьями, сообщается в статье журнала Current Biology.

По словам ученых, останки принадлежат не древней птице, а мелкому хищному динозавру, который жил порядка 99 миллионов лет назад.

Отмечается, что у перьев отсутствует центральный стержень (рахис), который характерен для современных видов птиц, зато имеются бородки и бородочки (более мелкие ответвления), формирующие опахала.

Темы: Интересные факты в мире науки, Исследования, Научные исследования и открытия в мире
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2016 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.