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Астрономы нашли планету с рубиновыми и сапфировыми облаками

11:21 13.12.2016

В атмосфере экзопланеты HAT-P-7 b присутствуют облака из корунда - минерала, разновидностями которого являются рубин и сапфир.


Фото: University of Warwick/Mark Garlick

Открытие было сделано британскими астрономами сообщает Уорикский университет.

HAT-P-7b находится в приливном захвате - она всегда повернута одной и той же стороной к своей звезде. Предположительно, облака формируются на ее холодной ночной стороне, а затем быстро испаряются на горячей дневной стороне.

Данная экзопланета стала первым газовым гигантом за пределами Солнечной системы, на котором были обнаружены сильные ветры, которые, предположительно, приводят к катастрофическим штормам.

По оценкам ученых, газовый гигант HAT-P-7 b в 16 раз крупнее и в 400 раз массивнее Земли. От Солнца он находится на расстоянии свыше 1000 световых лет. Температура внешних слоев атмосферы планеты оценивается в 2000 градусов Цельсия.

Темы: Исследования, Космические исследования и открытия
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Комментарии читателей
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13.12.2016, 15:57
Татьяна Алексеевна

Очень интересная информация.
13.12.2016, 13:04
Мик

Мне бы немного этих сапфиров.
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