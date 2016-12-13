Астрономы нашли планету с рубиновыми и сапфировыми облаками

В атмосфере экзопланеты HAT-P-7 b присутствуют облака из корунда - минерала, разновидностями которого являются рубин и сапфир.



Фото: University of Warwick/Mark Garlick

Открытие было сделано британскими астрономами сообщает Уорикский университет.

HAT-P-7b находится в приливном захвате - она всегда повернута одной и той же стороной к своей звезде. Предположительно, облака формируются на ее холодной ночной стороне, а затем быстро испаряются на горячей дневной стороне.

Данная экзопланета стала первым газовым гигантом за пределами Солнечной системы, на котором были обнаружены сильные ветры, которые, предположительно, приводят к катастрофическим штормам.

По оценкам ученых, газовый гигант HAT-P-7 b в 16 раз крупнее и в 400 раз массивнее Земли. От Солнца он находится на расстоянии свыше 1000 световых лет. Температура внешних слоев атмосферы планеты оценивается в 2000 градусов Цельсия.