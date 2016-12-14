Аргентинская семья клонировала домашнего пса

Семья из Аргентины, у которой умерла собака, использовала технологию клонирования, чтобы получить генетическую копию своего питомца.



Джек-рассел-терьер. Фото Mik@el с сайта wikimedia.org

По данным издания, процедура обошлась в сумму от 60 до 100 тысяч долларов. Пес по кличке Энтони умер от старости в возрасте 17 лет. Специалисты взяли образец эпителиальной ткани у собаки, после чего в Буэнос-Айресе клетки размножили, а затем в Южной Корее специализированная лаборатория отобрала наиболее подходящую для клонированияб сообщает портал El Comercio.

Генный материал был внедрен в ядро неоплодотворенной яйцеклетки, после чего ее пересадили в матку, где перед рождением и развивался зародыш.

Щенок появился на свет 13 июля, однако об успехе процедуры было объявлено только в понедельник, 12 декабря.

По словам ученых, несмотря на то, что собака родилась генетически такой же, как и «оригинал», а также унаследовала врожденные навыки, ее поведение будет зависеть в том числе и от окружающей обстановки.

В марте сообщалось, что в США руководитель интернет-компании InterActiveCorp медиамагнат Барри Диллер клонировал своего джек-рассел-терьера по кличке Шэннон. Процедура стоила предпринимателю 100 тысяч долларов.