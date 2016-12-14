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В Танзании найдены останки самого высокого австралопитека

17:40 14.12.2016

Ученые из Университета Перуджи в Италии нашли следы самого высокого австралопитека афарского, жившего порядка 3,7 миллионов лет назад в Танзании.


Фото José Braga; Didier Descouens с сайта wikimedia.org

Следы группы австралопитеков были обнаружены исследователями в районе современной Лаэтоли (в 20 километрах от вулкана Садиман), сообщается в журнале eLife.

Ученые изучили останки и пришли к выводу, что длина стопы одного из австралопитеков превышала 27 сантиметров, а его рост составлял 165 сантиметров при весе около 48 килограммов. Для сравнения, рост и вес знаменитой особи австралопитека, получившей название Люси, составляли 105 сантиметров и 27 килограммов. 

Темы: Исследования, Научные исследования и открытия в мире
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