Данные более миллиарда пользователей были украдены у компании Yahoo

Данные более миллиарда пользователей украли у компании Yahoo. Эксперты-криминалисты выяснили, что взлом произошел в 2013 году, а среди украденной информации были имена пользователей, дни рождения, телефоны, адреса почты и пароли к ним.

Своим мнением об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» поделился специалист в области информационной безопасности Аристарх Гутман: «Это интересно. Такая серьезная утечка, прям база данных утекла. Может, кто-то просто продал информацию. Потому что пароли обычно подбираются перебором, а здесь все данные».

Специалист предположил, что это была внутренняя утечка.

«Я вижу только один вариант — кто-то из компании, занимающий не последнюю должность, хорошо постарался. Сложно представить, какого уровня должен быть взлом. У них на высоком уровне служба безопасности», — добавил Гутман.

Скандалы со взломами стали регулярны. Не так давно взломали почту Демократической партии в США. Нонаиболее часто взламывают телефоны звезд. Из них хакеры публикуют личные фотографии знаменитостей.