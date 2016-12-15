Климатологи назвали невидимые реки причиной массового вымирания

Новое исследование климатологов из США показало, что невидимые атмосферные реки могут являться основной причиной крупных наводнений и вымирания экосистем.



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Атмосферные реки представляют собой невидимые невооруженным глазом коридоры в газовой оболочке планеты, по которым распространяются воздушные потоки с высокой концентрацией водяных паров. Именно они, по мнению авторов работы, спровоцировали вымирание популяции устриц в северной части залива Сан-Франциско в марте 2011 года, сообщает Motherboard.

Специалисты считают, что животные погибли из за резкого снижение концентрации солей в морской воде, что было обусловлено переходом жидкости из атмосферы в гидросферу.

Пресная вода попала в залив из трех атмосферных рек, которые в 2011 году способствовали наводнениям в северной части Калифорнии.

Согласно расчетам, атмосферные реки отвечают за 30-50% годового уровня осадков на западном побережье США, а объем воды, переносимой крупными воздушными потоками, примерно в 7-15 раз превышает количество жидкости, содержащейся в Миссисипи.