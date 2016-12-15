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Климатологи назвали невидимые реки причиной массового вымирания

12:29 15.12.2016

Новое исследование климатологов из США показало, что невидимые атмосферные реки могут являться основной причиной крупных наводнений и вымирания экосистем.


Фото с сайта wikimedia.org

Атмосферные реки представляют собой невидимые невооруженным глазом коридоры в газовой оболочке планеты, по которым распространяются воздушные потоки с высокой концентрацией водяных паров. Именно они, по мнению авторов работы, спровоцировали вымирание популяции устриц в северной части залива Сан-Франциско в марте 2011 года, сообщает Motherboard.

Специалисты считают, что животные погибли из за резкого снижение концентрации солей в морской воде, что было обусловлено переходом жидкости из атмосферы в гидросферу.

Пресная вода попала в залив из трех атмосферных рек, которые в 2011 году способствовали наводнениям в северной части Калифорнии.

Согласно расчетам, атмосферные реки отвечают за 30-50% годового уровня осадков на западном побережье США, а объем воды, переносимой крупными воздушными потоками, примерно в 7-15 раз превышает количество жидкости, содержащейся в Миссисипи.

Темы: Исследования, Научные исследования и открытия в мире
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Комментарии читателей
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15.12.2016, 17:20
Николай

Это что-то оригинальное в климатологии..
15.12.2016, 16:34
Подземные реки

оказывают не меньшее влияние. Под пустынями Африки и Азии например находится несколько мощных потоков. Под территорией России где они, переходя из песчаника, продолжают течь в породах аргелита и известняка, там образуются пустотелые рукава грандиозных коридоров наполняемых весной под завязку водой, о которых есть сведения некоторых чудом уцелевших от христианского проклятия летописей. По этим рукавам (река- рука) летом можно было передвигаться на далёкие расстояния. Но они были уничтожены, а память о них потеряна, а данные геотектонической разведки никто разглашать не будет, себе пригодится.
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