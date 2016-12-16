Начались испытания аппаратуры МКС для изучения миграций животных и птиц

Специалисты РКК «Энергия» и Института орнитологии Макса Планка (Германия) приступили к комплексным испытаниям научной аппаратуры ICARUS для исследования миграций диких животных и птиц.



Фото с сайта roscosmos.ru

Первый этап включает в себя испытания тренировочной модели аппаратуры ICARUS для отработки действий космонавтов во время выхода в открытый космос и монтажа аппаратуры на Российском сегменте МКС. После испытаний модель будет установлена в гидролаборатории ЦПК им. Ю.А. Гагарина.

Научная аппаратура совместного российско-германского эксперимента ICARUS (International Cooperation for Animal Research Using Space — «Международное сотрудничество в области научных исследований животных с использованием космических технологий») для исследования миграций диких животных и птиц запланирована к доставке на Международную космическую станцию (МКС) в 2017 году.

Комплекс оборудования включает в себя электронный блок, интерфейсы, а также приёмную и передающую антенны, которые будут установлены на внешней поверхности служебного модуля «Звезда» Российского сегмента МКС. Установка антенн будет выполнена во время предусмотренного для этого шестичасового выхода в открытый космос.

Эксперимент ICARUS уникален тем, что позволит отработать на борту МКС и в последующем перенести на спутники технологию слежения за гораздо меньшими по массе животными, чем те, которых способна отследить французская система Argos (Advanced Research and Global Observation Satellite), широко используемая учеными разных стран. Это станет возможным за счет того, что масса каждого из закрепленных на животных и птицах модулей ICARUS не превысит пяти граммов. При этом модуль объединяет в себе приемник ГЛОНАСС/GPS, радиоприемник и радиопередатчик, аккумулятор, солнечную батарею, датчики температуры и ускорения.

РКК «Энергия» работает по проекту ICARUS с 2010 года в рамках космического эксперимента ( КЭ ) «Ураган» ( постановщик КЭ РКК «Энергия», научный руководитель КЭ дтн, профессор Михаил БЕЛЯЕВ) и научного соглашения о сотрудничестве с немецкими учёными. В ноябре 2014 года было подписано Соглашение между РОСКОСМОСОМ и DLR (Германский центр авиации и космонавтики) о реализации данного проекта на Российском сегменте МКС. В подготовке эксперимента принимают участие ГК «РОСКОСМОС», Институт географии РАН, DLR, Институт орнитологии Макса Планка и немецкая компания СпейсТех.