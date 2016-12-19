Ученые создадут сайт об информационной войне белых и красных

Ученые ТГУ к 100-летию Октябрьской революции создадут ресурс, посвященный Гражданской войне на территории Сибири и Дальнего Востока. Для этого будет оцифрована одна из крупнейших в России коллекций газет и журналов 1918–1920 годов. Благодаря ГИС-технологиям все желающие смогут увидеть, как и где развивалась информационная война между белыми и красными, а также узнать о повседневной жизни сибиряков в это время.



Фото с сайта tsu.ru

Напомним, что Сибирь и Дальний Восток в 1918–1920 годах были основной ареной противостояния белых и красных. Каждое движение стремилось привлечь на свою сторону население, в том числе и с помощью средств периодической печати. Всего на этой территории выходило несколько сотен газет и журналов.

- В Научной библиотеке хранится одна из крупнейших в России коллекций газет и журналов Гражданской войны – более 120 наименований (около двух тысяч экземпляров), – рассказал библиотекарь НБ ТГУ менеджер проекта Кирилл Конев. – Особенность этих изданий – плохая сохранность. Зачастую их печатали на бумаге низкого качества: папиросной, оберточной, цветной. Многие экземпляры были уничтожены еще во время войны или сразу после нее.

Долгое время сибирская пресса периода революции и Гражданской войны была доступна только ограниченному числу специалистов. НБ ТГУ станет первым учреждением в России, которое откроет свою коллекцию широкому кругу благодаря масштабной оцифровке. На данный момент оцифровано уже более 40% коллекции.

-Одной из задач проекта является выявление и учет не изученных до этого изданий, поскольку их точное число до сих пор никому не известно. Мы надеемся, что ресурс вызовет интерес и у других библиотек, где хранятся подобные коллекции, а также сможет объединить исследователей в этой области, – отметил Кирилл Конев.

Ориентироваться в массиве данных посетителям ресурса помогут геоинформационные слои: можно будет посмотреть число изданий по городам, за определенный период, по идеологической принадлежности, а также получить сведения о том, где сейчас хранятся те или иные газеты. Например, в Томской губернии (включавшей тогда ряд городов на территориях современных Кемеровской и Новосибирской областей) с мая 1918 года по декабрь 1919 года выходило около 45 разных газет.

– Издания этого периода могут выступить ценными источниками для различных междисциплинарных исследований о Сибири, – подчеркнул руководитель проекта, доктор исторических наук, завкафедрой ИФ ТГУ Дмитрий Шевелев. – Зачастую только в газетах находили отражения те или иные политические и военные события, особенности быта той эпохи, сведения об откликах и реакции населения на происходящее. Также эти издания чрезвычайно интересны для изучения механизмов формирования общественного мнения.

Добавим, что ресурс будет создан в 2017 году при поддержке исследовательского центра «Транссибирский научный путь», задача которого – собрать, систематизировать и представить научные знания о Сибири, а также популяризировать информацию об историческом прошлом и настоящем региона.