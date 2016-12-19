Российские программисты вышли в финал чемпионата мира

В 2017 году они поборются за звание чемпионов мира по программированию на международных состязаниях



Команда ТПУ по программированию и их тренер Павел Хаустов. Фото с сайта tpu.ru

Студенты Томского политехнического университета вышли в финал крупнейшего студенческого командного чемпионата мира по программированию ACM ICPC. Команда ТПУ попала в список 17 сильнейших команд университетов Северо-Восточного Европейского региона. Теперь им предстоит состязаться в навыках программирования с чемпионами из других стран мира в финале чемпионата, который пройдет 24 мая 2017 года в городе Рапид-Сити (Южная Дакота, США).

Командный чемпионат мира по программированию среди сборных команд высших учебных заведений (ACM International Collegiate Programming Contest) — крупнейшая студенческая командная олимпиада по программированию, которая проводится с 1977 года.

Томский политех в финале чемпионата мира представят студенты Института кибернетики вуза: Алексей Ветров, Олеся Голуб и Николай Кузиванов.

Борьбу за выход в финал от Северо-Восточного Европейского региона ребята вели с 268 командами из России, Беларуси, Грузии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Эстонии, Литвы, Латвии, Армении и Азербайджана.

Схема организации чемпионата ACM ICPC включает три этапа: субрегиональный (четвертьфинал), региональный (полуфинал) и финальный. Команды-победительницы региональных групп выходят в финал и разыгрывают звания чемпионов мира, Европы, Северной Америки и других континентов.

Как отмечают в Институте кибернетики (ИК), команды ТПУ ежегодно участвуют в четвертьфинале и полуфинале чемпионата мира по программированию ACM ICPC, но только в этом году им впервые удалось выйти в финал.

Тренировал сборную университета Павел Хаустов, ассистент кафедры информационных систем и технологий ИК, который в 2016 году вошел в топ-200 лучших программистов мира по версии проекта Codeforces, объединяющего людей из различных стран, которые интересуются программированием и участвуют в соревнованиях.

«Я начал работать с ребятами, когда они еще были школьниками. Было сразу понятно, что у них есть хороший потенциал, но потребовалось целых четыре года, чтобы добиться такого результата», — говорит Павел.

Всего от ТПУ в четвертьфинале участвовало десять команд, четыре из которых вышли в полуфинальный этап, и одна — в финал международного чемпионата. Участница команды-финалиста, студентка четвертого курса кафедры Информационных систем и технологий Олеся Голуб, говорит, что спортивным программированием занимается со школы. Сейчас, вместе со своими одногруппниками, она также ведет занятия для студентов младших курсов и учеников Лицея при ТПУ.

«Я окончила школу № 7 города Колпашево (Томская область). В старших классах моей целью было завоевать диплом призера Всероссийской олимпиады школьников. Я упорно готовилась к заключительному этапу, однако в число призеров войти не смогла. Тогда я поставила себе новую цель — пройти в финал командного студенческого чемпионата мира по программированию. И в этом году, под руководством опытного тренера Павла Хаустова, после четырех лет подготовки, мы достигли поставленной цели.

Сейчас нам предстоит большая работа по подготовке к финальному этапу, чтобы достойно представить свой университет на мировом уровне», - говорит Олеся.

Отметим, на базе кафедры информационных систем и технологий Института кибернетики уже много лет проводятся занятия по олимпиадному программированию. Также кафедра проводит университетский этап региональной студенческой олимпиады по программированию и олимпиаду по программированию среди студентов 1-2 курсов ТПУ «TPU Junior». Обе эти олимпиады проводятся в формате, аналогичном формату мирового первенства.