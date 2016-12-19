В 2017 году «Почта России» начнет доставлять посылки беспилотниками

В Сети появилась информация о том, что «Почта России» намерена использовать беспилотные летательные аппараты для доставки корреспонденции в труднодоступные для наземного транспорта места.



© KM.RU, Петр Чайников

По предварительным данным, нововведения могут вступить в силу уже в начале весны 2017 года, однако по мнению экспертов, указанную дату нельзя считать официальной со 100-процентной уверенностью, так как в России еще летом 2016 года планировалось применение БПЛА.

Напомним, что до конца текущего года в России планировались использовать БПЛА в качестве «курьера», но из-за технических вопросов запуск данной услуги был перенесен на весну следующего года.