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Подготовка к запуску второй миссии «ЭкзоМарс» будет завершена к 2020 году

09:53 19.12.2016

Миссия «ЭкзоМарс-2016» достигла Красной планеты в октябре 2016 года, и уже получено подтверждение, что, подготовка к запуску второй миссии будет завершена к 2020 году.


Модель марсохода ESA (2007 год). Фото Jastrow с сайта wikimedia.org

ЕSA и Thales Alenia Space подписали контракт, предусматривающий создание европейских элементов следующей миссии к Марсу. Контракт предполагает создание элементов миссии 2020 года и проведение их предпусковых испытаний. Это прежде всего марсоход, который будет размещаться на российском спускаемом модуле, и космический аппарат для полета и доставки на Марс.

На российской посадочной платформе будут установлены приборы для анализа атмосферы и окружающей среды красной планеты. ESA также установит на российский спускаемый модуль парашют, радар, измерительный блок, блок УКВ-связи и бортовой компьютер с программным обеспечением. Научная аппаратура для марсохода и посадочной платформы будет предоставлена Роскосмосом, национальными агентствами государств-членов ESA и NASA. Модели будут представлены в январе-феврале 2017 года.

Основная цель программы «ЭкзоМарс» - решение одного из самых глобальных научных вопросов современности: существует ли, была ли вообще когда-либо жизнь на Марсе?

Космический модуль TGO, на котором установлены российские приборы ACS и FREND (они уже приступили к работе) скоро приступит к исследованию этого вопроса с орбиты Марса - первые испытания научных инструментов TGO были недавно успешно завершены. Задачи TGO: изучение примесей в газах (таких как метан, например), что может показать на наличие биологических или геологических процессов на Красной планете. Также TGO будет использоваться как передатчик для получения данных, в частности, в 2020 году с марсохода и посадочной платформы.

Место для будущей посадки миссии пока обсуждается, скорее всего им окажется Oxia Planum. Эта область Марса предположительно свидетельствует о существовании там водной среды в прошлом, пригодной для сохранения биосигнатур. Роскосмос и ЕSА утвердят место посадки за 6 месяцев до старта второй миссии.

Темы: Космические исследования и открытия, Роскосмос
Источник: «РОСКОСМОС»
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Комментарии читателей
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19.12.2016, 12:48
Гость: Засранц

Место для будущей посадки миссии пока обсуждается, скорее всего им окажется Oxia Xoxly Planum . Эта область Марса предположительно свидетельствует о существовании там водной среды в прошлом

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А хохлов нельзя туда етим модулем послать,токо всех ? Опыт есть пусть копают , протомарсы будут и ордынцы- москали заткнутса.
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