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Геофизики: в ядре Земли родилась железная струя

10:39 20.12.2016

В жидком внешнем ядре Земли в районе, расположенном под Северным полюсом, образовалась железная струя.


Фото с сайта wikimedia.org

Такие выводы были сделаны группой геофизиков из Великобритании и Дании, исследование которых опубликовано в журнале Nature Geoscience.

В настоящее время ширина струи составляет 420 километров. Таких размеров она достигла начиная с 2000-го года. Каждый год ее ширина увеличивалась примерно на 40 километров.

Предположительно, открытая железная струя является одним из объектов, создающих магнитное поле нашей планеты. Наблюдения ученые проводили с помощью аппаратов миссии Swarm - три спутника Европейского космического агентства, которые отслеживают магнитосферу Земли.

Темы: Исследования, Научные исследования и открытия в мире
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Комментарии читателей
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20.12.2016, 17:27
Ну я так понял что через лет 10 по максиуму

нам кранты.
20.12.2016, 17:27
Простолюдин

А как насчет высоких давлений в недрах - может благодары сверхдавлению жидкое железо сохраняет свои магнитные свойства?
20.12.2016, 16:19
Кирилл.

Жаль, что не коньячная...
Все комментарии (14)
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