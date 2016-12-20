Геофизики: в ядре Земли родилась железная струя

В жидком внешнем ядре Земли в районе, расположенном под Северным полюсом, образовалась железная струя.



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Такие выводы были сделаны группой геофизиков из Великобритании и Дании, исследование которых опубликовано в журнале Nature Geoscience.

В настоящее время ширина струи составляет 420 километров. Таких размеров она достигла начиная с 2000-го года. Каждый год ее ширина увеличивалась примерно на 40 километров.

Предположительно, открытая железная струя является одним из объектов, создающих магнитное поле нашей планеты. Наблюдения ученые проводили с помощью аппаратов миссии Swarm - три спутника Европейского космического агентства, которые отслеживают магнитосферу Земли.