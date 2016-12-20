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В ЦЕРНе получили светящуюся антиматерию

11:14 20.12.2016
Участок антипротонного замедлителя. Фото: CERN
Участок антипротонного замедлителя. Фото: CERN
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Физики из ЦЕРНа впервые наблюдали светящуюся антиматерию — переход атома антиводорода из основного энергетического состояния в возбужденное, сопровождающийся поглощением фотона.

Посвященное этому исследование опубликовано в журнале Nature.

Эксперимент ученых был организован следующим образом. В цилиндрическую вакуумную камеру высотой 280 нанометров и диаметром 44 миллиметра, защищенную от внешних магнитных полей, помещались атомы антиводорода — связанное состояние антипротона и антиэлектрона (позитрона).

При помощи лазерного излучения антиатомы переводились из основного состояния в возбужденное. Это позволило ученым впервые измерить частоту квантового перехода 1S–2S. Полученные данные, по их словам, находятся в хорошем соответствии с результатами спектроскопии атома водорода.

Эксперименты физиков проходили на антипротонном замедлителе, установленном в ЦЕРНе — Европейской организации по ядерным исследованиям. В ней же, на границе Франции и Швейцарии, расположен Большой адронный коллайдер — крупнейшая в мире ускорительная установка. В 2012 году специалисты организации сообщили об открытии частицы со свойствами бозона Хиггса.

Темы: Исследования, Научные исследования и открытия в мире
Источник: «Лента.ру»
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