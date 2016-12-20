Российские школьники впервые поставили шах и мат суперкомпьютеру

Интернет-лицей и Межрегиональный супервычислительный центр ТГУ подвели итоги школьного онлайн-чемпионата по шахматам, где каждый участник мог попробовать обыграть СКИФ Cyberia. В этом году суперкомпьютер в шахматном сражении сумели одолеть сразу шесть игроков.



Фото с сайта tsu.ru

Чемпионат проводился уже в третий раз, ежегодно в нем принимают участие школьники 1-11 классов из разных регионов России и соседних стран. Участие – индивидуальное и бесплатное, каждому школьнику дается возможность провести пять сеансов игры в шахматы. По условиям чемпионата, игрок получает за каждую партию столько очков, сколько ходов он «продержался» против суперкомпьютера. Два года выиграть у СКИФ Cyberia никому не удавалось.

По словам организаторов, сложность игры зависит от алгоритма суперкомпьютера, который способен просчитывать варианты развития шахматной партии на несколько шагов вперед. Чем выше настройки – тем сложнее победить. В этот раз у молодых шахматистов было чуть больше шансов выиграть.

Так, пятиклассник из Новосибирска Семен Феоктистов одолел СКИФ три раза, а его брат-близнец Степан – дважды. Кроме того, Степан установил новый рекорд по количеству ходов - 188. Шестиклассница Светлана Шумакова из Новосибирской области одолела суперкомпьютер дважды, томичи Анна Аверьянова (10 класс), Алексей Белов (11 класс), а также десятиклассник Илья Чебаненко из Приморского края – один раз.

Победители чемпионата определялись по числу набранных баллов в двух категориях: 1-5 классы и 6-11 классы. В первой победителем стал Степан Феоктистов (Новосибирск). Среди старшеклассников лучшим стал девятиклассник Никита Тимченко (Томск) – он уже занимал первое место в той же категории в 2015 году. Победители и призеры конкурса награждаются ценными призами и дипломами. Всем участникам чемпионата, сыгравшим пять партий против суперкомпьютера, выдаются специальные сертификаты.

Напомним, вычислительный кластер СКИФ ТГУ Cyberia является одним из мощных суперкомпьютеров в России, используемых для проведения научных исследований. Он способен выполнять 100 триллионов операций за одну секунду. Среди задач, которые в настоящее время решаются с его помощью, – проектирование ракетно-космической техники, создание новых видов ракетного топлива и сверхтвердых покрытий с помощью нанотехнологий, комплексный экологический мониторинг, контроль за распространением пожаров и эпидемий, восстановление загрязненных почв и многое другое.