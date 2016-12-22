NASA представило план захвата Солнечной системы роботами

Специалисты Космического центра Кеннеди NASA (США) представили сценарий, по которому Солнечная система, в частности, Луна, может быть освоена автономной и расширяющейся популяцией роботов.

Проведенное моделирование показало, что для создания успешной автономной колонии роботов необходимо в течение 20 лет доставить на Луну не менее 12 тонн полезной нагрузки.

Колония роботов будет управляться с Земли, а ресурсы Луны и астероидов позволят ей в будущем перейти к полностью автономному существованию.

Авторы исследования предполагают, что популяция роботов ввиду доступа к практически неограниченным объемам полезных ископаемых и энергии будет развиваться в геометрической прогрессии.

Спустя несколько десятилетий, считают ученые, без привлечения дополнительных инвестиций объем промышленного производства на Луне превзойдет индустриальный потенциал США в миллионы раз.