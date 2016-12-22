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Украина получила от США беспилотники «каменного века» стоимостью $12 млн

12:30 22.12.2016

Начальник Генерального штаба Украины Натан Хазин заявил, что полученные украинскими военными от США беспилотные аппараты RQ-11B Analog Raven Systems на деле оказались практически бесполезными.


RQ-11 Raven. Фото с сайта wikimedia.org

Данные БПЛА украинские военные получили летом текущего года, но их применение в ходе так называемой АТО в Донбассе с самого начала было ошибочным решением, отметил Хазин. Он также добавил, что если бы мог, то вообще вернул бы все 72 аппарата обратно в США, сообщает «Российская газета» со ссылкой на агентство Reuters.

БПЛА Raven можно запускать с руки. Они считались одним из ключевых элементов помощи Украине со стороны США и должны были получить широкое применение на Украине, но дело в том, что RQ-11B Analog Raven Systems, как можно понять из названия, являются аналоговыми и их каналы связи и управления можно легко перехватить и заглушить инструментами радиоэлектронной борьбы.

Кроме того отмечается, что Raven порой и сами становятся указателями целей на украинских позициях.

Джеймс Льюис, директор программы стратегических технологий в Центре стратегических и международных исследований, отметил, что подобные аналоговые аппараты в развитии БПЛА являются отсылкой к «каменному веку». Критиковать аппараты Raven в целом он не желает, но в данном случае эти устройства не подходят для довольно интенсивного конфликта и являются, по сути, «дешевыми и одноразовыми».

При этом общая стоимость 72 аппаратов БПЛА Raven составляет почти 12,5 миллионов долларов (173 тысячи долларов за каждый аппарат). Они были переданы Украине от США в рамках программы «Инициативы по восстановлению доверия в Европе».

Темы: ДНР, ЛНР, Донбасс, Противостояние на Украине 2013-14, Военные технологии, Противостояние на Украине 2013-2016
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Комментарии читателей
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22.12.2016, 19:07
Мик

А вы думали?! Еще и лазеры небось ждали и мазеры и фазеры.
22.12.2016, 18:45
Николай

Великим украм и это старьё сойдет. Дикие люди.
22.12.2016, 18:14
Печально втройне:

.. во-первых - как мочат друг друга славяне в подлом братоубийстве,
.. во-вторых - как "мочат" друг друга славяне на этой ветке,
.. в-третьих - до какой степени импотенции докатились славяне,
что радуются/ругаются по поводу таких вот подарков (сами не могут сделать авиамодельного моторчика, не говоря уже о подобии Лайкоминга/Ротакса, да и свой М-14 благополучно похерили; а уж собрать детекторный приёмник без китайской комплектухи - просто - туши свет!)
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