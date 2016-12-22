Украина получила от США беспилотники «каменного века» стоимостью $12 млн

Начальник Генерального штаба Украины Натан Хазин заявил, что полученные украинскими военными от США беспилотные аппараты RQ-11B Analog Raven Systems на деле оказались практически бесполезными.



RQ-11 Raven. Фото с сайта wikimedia.org

Данные БПЛА украинские военные получили летом текущего года, но их применение в ходе так называемой АТО в Донбассе с самого начала было ошибочным решением, отметил Хазин. Он также добавил, что если бы мог, то вообще вернул бы все 72 аппарата обратно в США, сообщает «Российская газета» со ссылкой на агентство Reuters.

БПЛА Raven можно запускать с руки. Они считались одним из ключевых элементов помощи Украине со стороны США и должны были получить широкое применение на Украине, но дело в том, что RQ-11B Analog Raven Systems, как можно понять из названия, являются аналоговыми и их каналы связи и управления можно легко перехватить и заглушить инструментами радиоэлектронной борьбы.

Кроме того отмечается, что Raven порой и сами становятся указателями целей на украинских позициях.

Джеймс Льюис, директор программы стратегических технологий в Центре стратегических и международных исследований, отметил, что подобные аналоговые аппараты в развитии БПЛА являются отсылкой к «каменному веку». Критиковать аппараты Raven в целом он не желает, но в данном случае эти устройства не подходят для довольно интенсивного конфликта и являются, по сути, «дешевыми и одноразовыми».

При этом общая стоимость 72 аппаратов БПЛА Raven составляет почти 12,5 миллионов долларов (173 тысячи долларов за каждый аппарат). Они были переданы Украине от США в рамках программы «Инициативы по восстановлению доверия в Европе».