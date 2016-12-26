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В России разрабатывается «Зеленое» топливо для ракетных двигателей

14:35 26.12.2016

В НПО Энергомаш прошло заседание секции научно-технического совета (НТС), посвященное выполнению опытно-конструкторской работы (ОКР) «Зеленое топливо» по разработке технологии производства малотоксичного монотоплива и выбору материалов для термокаталитических двигателей малой тяги.


Запуск ракеты-носителя «Союз-У». Фото с сайта roscosmos.ru

«Зеленое» топливо - разновидность ракетного топлива, соединяющая в себе окислитель, растворитель и само горючее. В таких видах топлива есть следующие компоненты: окислитель – ионные жидкости (растворенные в кислотах соли с температурой плавления ниже 100° С), например, нитрат гидроксиламония (НГА); горючеее - спирты и глицин; растворитель - вода.

Представители ОКБ «ФАКЕЛ» (головной исполнитель ОКР) сообщили, что им вместе с предприятиями-соисполнителями удалось создать топливо на основе НГА, расчетный удельный импульс и плотность которого превосходят используемый в подобных двигателях гидразин, а класс опасности существенно ниже.

«При разработке такого топлива возникла необходимость создания камеры сгорания из специальных материалов, поскольку температура разложения и сгорания топлива около 1800° С. Мы предъявляли жесткие требования к материалу камеры сгорания двигателя, которая должна выдерживать такую температуру и окислительную среду», - сказал Валентин Каширский, сотрудник ОАО «КОМПОЗИТ», соисполнителя ОКР. По его словам, «КОМПОЗИТ» создал такую камеру из молибденового сплава.

Тематика «зеленого» топлива крайне актуальна и широко обсуждается на международных научно-практических форумах и семинарах. Члены НТС отметили, что учитывая перспективность данной темы, необходимо продолжить изучение «зеленого» топлива - «ОКБ «ФАКЕЛ» планирует разработать линейку жидкостных ракетных двигателей малой тяги различной размерности, работающих на «зеленом» топливе для замены аналогов на гидразине.

Темы: Космические исследования и открытия, Роскосмос
Источник: «РОСКОСМОС»
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26.12.2016, 16:53
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\ В России разрабатывается «Зеленое» топливо для ракетных двигателей
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