На Байкале предложено создать мировой институт пресной воды

Глава Бурятии Вячеслав Наговицын считает необходимым создать на Байкале мировой центр по изучению и сохранению пресной воды.



Фото Kirsten Buerger с сайта wikimedia.org

Многие на Земле страдают от недостатка питьевой воды, за которую иногда даже начинаются войны. Создание на базе Байкальского института природопользования мирового института, может помочь в решении данной проблемы, считает Наговицын.

С данной инициативой он готов выйти на федеральный уровень, сообщает FlashSiberia.

В подобный институт, по данным источника, необходимо привлечь ученых мирового уровня, что позволит, в том числе, сохранить экосистему озера. Проектом центра, предположительно, займется министерство природных ресурсов и минпромторг республики.