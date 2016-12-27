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На Байкале предложено создать мировой институт пресной воды

11:59 27.12.2016

Глава Бурятии Вячеслав Наговицын считает необходимым создать на Байкале мировой центр по изучению и сохранению пресной воды.


Фото Kirsten Buerger с сайта wikimedia.org

Многие на Земле страдают от недостатка питьевой воды, за которую иногда даже начинаются войны. Создание на базе Байкальского института природопользования мирового института, может помочь в решении данной проблемы, считает Наговицын.

С данной инициативой он готов выйти на федеральный уровень, сообщает FlashSiberia.

В подобный институт, по данным источника, необходимо привлечь ученых мирового уровня, что позволит, в том числе, сохранить экосистему озера. Проектом центра, предположительно, займется министерство природных ресурсов и минпромторг республики.

Темы: Байкал, Водоемы, Исследования
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Комментарии читателей
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27.12.2016, 16:24
Гость: Остап

Народ, этот институт правильнее назвать "Институт по распродаже Российской воды". Как понятно из содержания статьи, он именно для этого и создается.
27.12.2016, 15:02
Гость: Не Институт..Министерство! Министерство

надо сразу создавать.Министерство по пресной воде,по соленой воде,по малосольной воде плюс Безводное Министерство для тех детей хороших людей которым мест в предидущих министерствах не хватило.Ну не на завод же им идти?
27.12.2016, 13:46
Гость: Вася

Сначала загадили Байкал комбинатом, потом решили еще и институт создать! У меня такое ощущение, что наша наука на самом деле глубоко Анти научна, взять хотя бы замалчивание фактов существования расы великанов на Земле или нежелание отказаться от хронологии Скалигера, глубоко порочной!
А Байкал и жителей Прибайкалья жалко!
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