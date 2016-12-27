Термостойкий материал нового поколения успешно прошел испытания

На базе головной организации Федерального космического агентства – ЦНИИ МАШ – прошли испытания термостойкого материала нового поколения, созданного учеными ФТФ ТГУ и ИФПМ СО РАН для применения в ракетостроении.

Результаты опытов превзошли ожидания экспертов - многослойная керамика оказалась гораздо более стойкой к термическим нагрузкам, чем все известные металлы и сплавы.

- В ходе испытаний образцы подвергали воздействию плазмы, разогнанной до гиперзвуковой скорости, с температурой, достигающей 3000°С, - говорит заведующий кафедрой ФТФ ТГУ и заведующий лабораторией ИФПМ СО РАН Сергей Кульков. - При таких экстремальных условиях новый материал без проблем выдержал четыре минуты - это в 25 раз больше времени, предусмотренного требованиями технического задания проекта ФЦП.

На изобретение нового материала у ученых ушло три года. Стоимость проекта составила около 50 миллионов рублей.

В середине декабря ученые ФТФ ТГУ представили уникальную разработку на выставке ВУЗПРОМЭКСПО - главной научной площадке страны, на которой аккумулированы передовые научно-технические достижения вузов, научных организаций, производственных предприятий. По мнению экспертов, жаропрочная керамика стала одним из лучших изобретений российских ученых за последние годы.

Термостойкая керамика предназначена в первую очередь для космоса и авиации. Она позволяет увеличить температуру в камере сгорания реактивных двигателей, что открывает новые возможности перед конструкторами. Теперь у них появился инструмент для создания нового поколения двигателей.

Наряду с этим жаропрочная керамика найдет свое применение и в диагностике. Например, она может использоваться при изготовлении защитных чехлов термодатчиков для измерения температуры в камерах сгорания реактивных двигателей. Применяемые сейчас термопары с сапфировыми наконечниками не выдерживают высокой температуры и выходят из строя.

Материал будет использоваться РКК «Энергия». Внедрением ноу-хау в практику в сопровождении разработчиков займется группа компаний «Куранты» - отечественный производитель изделий из композиционных материалов для применения в авиакосмической отрасли, специальном машиностроении, приборостроении, автомобильной промышленности и других стратегически важных отраслях.