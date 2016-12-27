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В Роскомнадзоре создается Молодежная палата

16:08 27.12.2016

Новое объединение станет частью Консультативного совета при Уполномоченном органе по защите прав субъектов персональных данных.


Изображение с сайта icn.org.au

В состав Молодежной палаты войдут представители общественных организаций, студенческих объединений при вузах и федеральных органах власти.

В январе будущего года в высшие учебные заведения и молодежные общественные объединения будут отправлены письма-приглашения к участию в работе Палаты. Основными условиями к подаче заявки на членство являются заинтересованность в проблемах защиты персональных данных и соответствие требуемому возрасту (18-30 лет). У всех активистов будет возможность участвовать в обсуждении и реализации проектов в области персональных данных, предлагать решения важнейших задач. Первое заседание Палаты состоится в марте 2017 года, к этому моменту планируется полностью сформировать ее состав.

Роскомнадзор как уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных стремится к внедрению новых подходов в цифровом мире. А представители молодежных и студенческих организаций давно проявляют интерес к этой тематике. В этом году специалисты ведомства проводили в одном из столичных университетов дебаты на тему «Персональные данные в Интернете, социальных сетях – угроза или благо». Тогда студенты проявили большое внимание к проблемам защиты данных и продемонстрировали высокий уровень знаний законодательства в этой области. Также несколько десятков учащихся вузов приняли участие в ноябрьской Международной конференции «Защита персональных данных».

Темы: Интернет в России, Роскомнадзор
Источник: Роскомнадзор
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Комментарии читателей
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27.12.2016, 18:27
Гость: РЖГ

Все эти палаты, комиссии и пр - скрываемая безработица; все при деле и ничего не делают, продукта и прибавочной стоимости не создают.
27.12.2016, 17:30
Гость: Жека

А почему бы не сделать Пенсионерскую Палату при Роскомнадзоре - пенсионеры также проявят большое внимание к проблемам защиты данных. Студиозусам учиться надо, а не рефераты с курсовыми списывать. А чиновникам заниматься прямыми обязанностями
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