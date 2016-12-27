Ученые объявили о скором вымирании гепардов на Земле

Ученые заявили о существенном снижении численности гепардов в странах Африки и Азии, пишет РИА Новости со ссылкой на статью в научном журнале PNAS.

По данным ученых площадь ареала обитания гепардов на Земле сократилась на 98 процентов, а численность — на 70-90 процентов.

Экологи считают, что гепарды как вид находятся на грани вымирания и это может случиться в самом ближайшем будущем.

Ученые отмечают, что сложность в наблюдении за гепардами заключается в том, что эти кошки очень скрытны. Специалистам крайне сложно вести полноценные наблюдения за ними. «Наше исследование показывает, что необходимость поддерживать большой ареал обитания, вкупе с множеством других угроз, сделала гепардов более уязвимыми для вымирания, нежели мы считали ранее», - отмечают они.

Ученые делят гепардов на два подвида — африканский и азиатский. При этом азиатские гепарды сейчас сохранились лишь в питомниках и национальных парках в Иране. В Индии экологи стараются восстановить их дикую популяцию. Данный подвид оказался на грани вымирания из-за «наступления» человека на их традиционные территории.

Специалисты заявляют, что общая численность всех живущих гепардов составляет всего 7 тысяч особей, большая часть из которых живет в Африке. Общая площать ареала обитания гепардов составляет только 9 процентов от того, каким она была ранее.

Численность гепардов также сокращается из-за браконьерской охоты, так как шкуры гепардов пользуются спросом у зарубежных коллекционеров. Так численность гепардов в Зимбабве сократилась с 1200 до 170 особей всего за два последних десятилетия. Такая же ситуация наблюдается и в других странах Африки.

Экологи призвали ООН и страны Африки и Иран обратить внимание на проблему вымирания этих диких кошек и выработать новые меры по их защите.