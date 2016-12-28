Google «признал» существование холокоста

Разработчики Google наладили работу алгоритма поискового сервиса, чтобы при запросе «Был ли холокост?» пользователь получал достоверную информацию, а в топ не попадали антисемитские материалы, отрицающие систематическое уничтожение евреев во время Второй мировой войны.



© KM.RU

По словам представителей компании, поиск Google направлен на предоставление людям качественной информации из достоверных источников. «Мы стремимся дать пользователям широкий спектр самого разнообразного контента из различных источников. Мы приверженцы принципа свободного и открытого интернета. А решение какой из вариантов результата поиска лучше - это спорный вопрос, - и его не всегда удается решить правильно», - отметили они.

После коррекции алгоритма при вводе запроса «Был ли холокост?» в топ попадает ссылка, ведущая на сайт Музея холокоста в США. Ранее на первом месте среди результатов оказывалась статья «Десять причин, почему холокоста не было», размещенная на нацистском ресурсе Stormfront, сообщает The Verge.

Отмечается, что измененный алгоритм пока работает нестабильно, в некоторых странах первое место все еще занимает статья Stormfront.