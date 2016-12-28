Почему Путин назвал Крым сакральным

Пподводя итоги 2014 года, Владимир Путин сказал: «Крым имеет для России огромное цивилизационное и сакральное значение»



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Кое-кто тогда, особенно в Малороссии, даже удивился: «А что, Киев не сакральный? А Славянск со Святогорской лаврой? А Почаев, в конце концов?»

Сакральных центров Руси, слава Богу, немало. Однако вряд ли какая иная русская земля составит конкуренцию Таврической. Самое время напомнить об этом сегодня, 28 декабря, в праздник Собора Крымских святых, установленный по благословению Святейшего патриарха Пимена в 1988 году.

Возглавляет Собор первый из призванных Христом апостолов – Андрей Первозванный. Обошел он со Словом Божьим всё побережье Чёрного и Азовского морей. Его изгоняли из городов, избивали, в турецком ныне Синопе побили камнями, но, выжив, ученик Христов продолжал свидетельствовать о Спасителе.

После проповеди в Иверии, Сванетии, Осетии и Абхазии апостол Андрей направился в Сарматию и Скифию. В Понтийском царстве он проповедует в Ольвии, Пантикапее, Феодосии, Херсонесе. На берегу Босфора святой апостол основал церковную общину в селении Византий, которое позже стало Вторым Римом – столицей могущественнейшей православной империи и предшественником Рима Третьего.

Однако Константинополь появится лишь через четверть тысячелетия, а до этого столица империи Рим будет гнать своих епископов.

Священномученик Климент, папа Римский. Служение в Тавриде

Речь идёт о папе Клименте. Родился он в знатной римской семье, кровными узами связанной с императорской фамилией. В 16 лет Климент попал в Александрию, где услышал слово апостола от 70 Варнавы и стал горячим приверженцем нового учения. Уже на родине Климент нашёл первоверховного апостола Петра – родного брата Андрея Первозванного. От него – первого епископа Рима – юноша принял крещение.

Незадолго до своей мученической смерти Пётр рукоположил Климента, ставшего одним из его ближайших учеников, в епископа. В 92 году Климент избирается папой Римским, четвёртым по счёту после Петра. Благодаря проповедям папы Климента многие римляне стали христианами; однажды после поучения нового епископа крестилось сразу 424 человека – от раба до придворного.

Последнее обстоятельство обеспокоило императора Траяна, и тот в 98 году сослал Климента в каменоломни Инкермана. За апостолом последовали в далёкую Тавриду и многие его ученики, предпочтя добровольную ссылку разлуке с духовным отцом. По преданию, в Херсонесе Таврическом к тому времени уже существовала христианская община около 2000 человек, основанная Андреем Первозванным.

В положении раба-камнетёса святитель Климент продолжал служить как архиерей. От камнедобычи в скалах на берегу нынешней реки Чёрной образовались пещеры. Одну из них апостол расширил и обустроил под церковь. Слушая его проповеди, тысячи язычников обратились в христианство.

В 101 году слава о миссионерском триумфе Климента донеслась до Траяна. Разгневанный император приказал казнить епископа. Он был брошен в море с якорем на шее. Но по молитвам учеников апостола и всего христианского населения Херсонеса каждый год в день мученической кончины Климента море на шесть дней отступало, и люди могли молиться у подводного – в прочее время – грота с нетленными мощами священномученика.

Среди благодаривших Бога за это чудо были и херсонесские священномученики IV в. Василий, Ефрем, Евгений, Елпидий, Агафодор, Еферий и Капитон, а также 74-й папа Римский Мартин, сосланный в Херсонес за осуждение экуменизма в тогдашнем его проявлении – монофелитстве.

Однако в 811 году море по грехам людским отступать прекратило. Мощи святого Климента стали недоступны для поклонения. Так продолжалось полвека, пока Херсонес не посетили равноапостольные учители словенские, братья Кирилл и Мефодий. В 861 году они побудили епископа Херсонесского Георгия к соборной молитве об открытии мощей святого. После всеобщего покаяния и усердной молитвы нетленные мощи апостола чудесно появились на поверхности моря. Кирилл воспринял это чудо как покровительство его просветительской деятельности среди славян, что впоследствии блестяще подтвердилось.

В то время западная церковь считала богослужебными только три языка - древнееврейский, греческий и латынь. Поэтому деятельность Кирилла и Мефодия ею осуждалась. И только когда Кирилл принёс в Рим часть нетленных мощей его святого епископа, тогдашний папа Адриан согласился освятить богослужебные книги, переведенные на славянский язык.

И не исключено, уже по этим книгам крестили в Херсонесе великого князя киевского Владимира, через которого Господь и определил русским тот самый цивилизационный выбор, о котором говорил в год русской весны Владимир Путин. Равноапостольный князь Владимир перенёс в заложенную им в Киеве Десятинную церковь главу священномученика. Так мощи папы Римского стали первой христианской святыней, появившейся на Руси. Сейчас мироточивая глава священномученика Климента пребывает в Киево-Печерской Лавре.

Однако Владимир Первый Креститель был не первым русским крестившимся князем.

Святитель Сурожский и Российский

Вообще, собор Крымских святых привязан к памяти Стефана Сурожского, и в самом этом сочетании просматривается некий оксюморон. Ведь Крым – это татарский топоним Тавриды (или Таврики), как она за столетия до появления там татар именовалась на Руси, тогда как Сурож – древнее русское название города, называемого ныне по-татарски Судак. Хотя татары им никогда даже не владели.

В VIII веке Сурож (в ромейских источниках – Сугдея) был центром одной из Таврических епархий, причём «первой среди равных» на полуострове. Возглавлял её во второй половине столетия архиепископ Стефан.

«Среди паствы Стефана Сурожского, несомненно, были славяне, – утверждает профессор Владимир Махнач. – Дело в том, что славяне, в чем не сомневается археологическая наука, жили в Таврии с момента возникновения славянства, то есть с I в. до н.э. или, во всяком случае, с I в. н. э… Посмотрите, ведь город по-гречески назывался Сугдея. Когда там жили итальянцы, он назывался Солдайя. По-татарски стал называться Судак. Но он имеет и славянское название Сурож… Как правило, славянские имена имеют те города, в которых славяне жили, даже если они жили в них в составе неславянского государства. Я вовсе не хочу сказать, что это было славянское государство. Нет, это была область владений Римской империи, то есть империи Византийской в VIII в. И, тем не менее, это было место, как и Херсонес Таврический, со славянским населением».

В конце того же VIII в. славянская рать… во главе с языческим князем Бравлином (Махнач предполагает, что этот славянский князь местный – таврический) захватывает Сурож. «Бравлин ограбил собор и за это был наказан странным образом. Нам житие не дает понять, что имелось в виду, когда это писалось. У него «наоборот перевернулось лицо»... Бравлин был, как и всё его окружение, страшно перепуган, а священники, уцелевшие от резни в Суроже сказали ему, что он осквернил гробницу. И князь язычник молится у гробницы святителя Стефана, где получает исцеление и принимает согласно житию крещение».

Ещё одна интересная и важная деталь. Святитель (кстати, участник Никейского собора, до того немало пострадавший от иконоборцев), при своей земной жизни так и не встретившийся с русами, в богослужении именуется «Сурожским и Российским», «Российской похвалой» положившим «душу свою за Россию». Как поясняет протоиерей Алексий Чаплин, «для Православной Церкви русскость характеризуется не национальным происхождением, а принадлежностью к Православию (ибо за какую Россию положил свою душу пострадавший от иконоборцев святитель Стефан, когда России еще не было и в помине?)».

Крым наш

В средневековье, задолго до татар, Тавриду населяли наряду со славянами, русами, греками, армянами, иудеями-крымчаками, караимами и готы. В твёрдости своей «греческой веры» нередко превосходили они греков. Так, в частности, в 754 году, когда Готский епископ подписал определения иконоборческого собора в Константинополе, жители Готии (тогда хазарской колонии) изгнали отступника, избрав на его место грека Иоанна – к тому времени уже известного подвижника. Около 758 года он был высвячен в епископы. В 787 г. Иоанн Готский (или Готфский, по-старославянски) благословил антихазарское восстание и сам в нём участвовал. Выступление было подавлено, епископ был заключён в тюрьму, где через три года скончался. По одним сведениям, его похоронили в Георгиевском монастыре у мыса Фиолент, по другим – на горе Аю-Даг в храме Первоверховных Апостолов Петра и Павла, возведенном по инициативе самого преподобного.

Этнический субстрат из готов и славян составил основное население православного княжества Феодоро (Богодарованного княжества, по-русски) со столицей Мангупом, основанного в XII в. Гаврами – ромейской династией армянского происхождения.

Создатель единой России (фактически первый её царь) Иван III рассматривал возможность заключения брака с мангупской княжной, но в 1475 году полуостров захватила несметная турецкая армия. Несмотря на наличие тогда уже у турок артиллерии, столицу Феодоро осаждали они целых полтора года, пока наконец не взяли измождённый, вымирающий от голода город.

Историческую справедливость восстановила уже Екатерина Великая.

Увы, за триста лет правления здесь Османской империи и вассального по отношению к ней Крымского ханства многие страницы православной истории Тавриды были стёрты. Или затёрты. Далеко не обо всех местных святых знаем. А о ком-то ведаем лишь по следам. Например, о святителе Савве, архиепископе Сурожском эпохи раннего средневековья. Известия о нём сохранились только в заметке на полях греческой Минеи XII в., а также в названии горы Ай-Савва (Святой Савва) у Сурожа. В 1872 г. была найдена икона святителя.

А вот о последнем (на сегодня) таврическом святом – архиепископе Луке Войно-Ясенецком известно столько, что рассказ лишь о подвигах святителя не вместился бы в эту статью.

И, наконец, о самом первом крымском святом, принявшем смерть на косом кресте в средиземноморских Патрах, напоминает нам многое. Это и флаг Новороссии (с основоположной её частью – Таврической областью), и Андреевский стяг военно-морского флота России, курсирующего сегодня от берегов Херсонеса по водам, омывающим Патры, и способного защитить христианские общины Сирии – этих свидетельниц апостольских времён.

Автор: Виктор Бобёр