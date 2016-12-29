Экспериментаторы-любители сварили iPhone в металле

На YouTube-канале TheBackyardScientist появилось видео, авторы которого бросили iPhone SE в чан с расплавленным алюминием.



Стоп-кадр из видео в YouTube

Процесс сгорания устройства был запечатлен на высокоскоростную камеру.

Как можно видеть, корпус телефона почти полностью разрушился, а его остатки вместе с остывающим металлом экспериментаторы перелили на сковороду и остудили водой.

TheBackyardScientist - канал, посвященный опасным и рискованным экспериментам с применением горючих и взрывчатых веществ. Например, видеоблогеры взрывали наполненные водой аквариумы с помощью расплавленной соли и создавали маленькие огненные торнадо.