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Экспериментаторы-любители сварили iPhone в металле

16:00 29.12.2016

На YouTube-канале TheBackyardScientist появилось видео, авторы которого бросили iPhone SE в чан с расплавленным алюминием.


Стоп-кадр из видео в YouTube

Процесс сгорания устройства был запечатлен на высокоскоростную камеру.

Как можно видеть, корпус телефона почти полностью разрушился, а его остатки вместе с остывающим металлом экспериментаторы перелили на сковороду и остудили водой.

TheBackyardScientist - канал, посвященный опасным и рискованным экспериментам с применением горючих и взрывчатых веществ. Например, видеоблогеры взрывали наполненные водой аквариумы с помощью расплавленной соли и создавали маленькие огненные торнадо.  

Темы: Apple, iPhone, Видео ролики, Смартфоны и коммуникаторы
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Комментарии читателей
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29.12.2016, 19:44
Гость: алекс

Надо было сделать форму для отливки откусанного яблока!
29.12.2016, 19:43
Гость: алекс

интересно почему не было взрыва аккумулятора
29.12.2016, 18:22
Гость: ВВВ

А... зачем?
Все комментарии (5)
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