]]> ]]>
Главная Наука и техника Новости

Названы следящие за покупателями популярные британские бренды

15:35 29.12.2016
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
Материалы по теме:

Издание The Telegraph перечислило популярные британские бренды, которые в своих магазинах следят за покупателями, используя их смартфоны. К таким маркам относятся, в частности, Marks & Spencer, Dune, Morrisons и Topshop.

В основе технологии, которую используют эти продавцы одежды и обуви, лежит отслеживание пингов от телефонов посетителей при попытке подключиться к сетям Wi-Fi. Для этих целей в торговых залах размещаются специальные устройства, позволяющие собирать необходимую информацию.

Она включает в себя данные о передвижении и местонахождении покупателя, а также количестве посетителей магазина. Эти сведения продавец в дальнейшем использует для выбора оптимального расположения отделов и полок с товаром.

Издание отмечает, что специальными отслеживающими устройствами оборудуют свои магазины не только отдельные бренды, но и некоторые лондонские торговые центры. Эти данные используются, в частности, для отправки на смартфон покупателя информации о скидках в случае, если удается отследить посещение потенциальным покупателем конкурирующего магазина.

Большинство посетителей магазинов и торговых центров, как отмечают опрошенные изданием эксперты, не знакомы с работой подобного рода систем.

«Это огромная проблема, и большинство людей даже не знают, что их собственный телефон используется для наблюдения за ними», — сказала Рената Самсон, исполнительный директор Big Brother Watch.

Издание отмечает, что подобного рода системы наблюдений в ближайшее время планируют запустить Apple и Google.

Темы: Высокие технологии в мире, Мобильные устройства, Смартфоны и коммуникаторы
Источник: «Лента.ру»
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
29.12.2016, 19:43
Гость: Мик

Надо же им следить за запросами покупателей а то продажи упадут и кстати не они одни.
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2016 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.