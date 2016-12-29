Названы следящие за покупателями популярные британские бренды

Издание The Telegraph перечислило популярные британские бренды, которые в своих магазинах следят за покупателями, используя их смартфоны. К таким маркам относятся, в частности, Marks & Spencer, Dune, Morrisons и Topshop.

В основе технологии, которую используют эти продавцы одежды и обуви, лежит отслеживание пингов от телефонов посетителей при попытке подключиться к сетям Wi-Fi. Для этих целей в торговых залах размещаются специальные устройства, позволяющие собирать необходимую информацию.

Она включает в себя данные о передвижении и местонахождении покупателя, а также количестве посетителей магазина. Эти сведения продавец в дальнейшем использует для выбора оптимального расположения отделов и полок с товаром.

Издание отмечает, что специальными отслеживающими устройствами оборудуют свои магазины не только отдельные бренды, но и некоторые лондонские торговые центры. Эти данные используются, в частности, для отправки на смартфон покупателя информации о скидках в случае, если удается отследить посещение потенциальным покупателем конкурирующего магазина.

Большинство посетителей магазинов и торговых центров, как отмечают опрошенные изданием эксперты, не знакомы с работой подобного рода систем.

«Это огромная проблема, и большинство людей даже не знают, что их собственный телефон используется для наблюдения за ними», — сказала Рената Самсон, исполнительный директор Big Brother Watch.

Издание отмечает, что подобного рода системы наблюдений в ближайшее время планируют запустить Apple и Google.