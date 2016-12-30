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Космонавты поздравили россиян с Новым годом с борта МКС

16:00 30.12.2016

Космонавты Роскосмоса Андрей Борисенко, Олег Новицкий и Сергей Рыжиков поздравили всех россиян с Новым 2017 годом с борта Международной космической станции.

Темы: Видео ролики, Роскосмос
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30.12.2016, 16:59
Россиянцам в самый раз, коммунякам, ворам.

А РУССКИЕ Новый год встречают по указу Петрухи Антихриста через неделю после Рождества Христова, что отвечает 7 января по папежническому, не точному календарю.
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