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Эффективный препарат от рака оказался смертельно опасным

10:12 30.12.2016

Биотехнологическая компания Seattle Genetics сообщила, что четверо больных лейкемией, участвующих в клинических испытаниях нового противоракового препарата вадастуксимаба, умерли от нарушения функций печени.


Изображение с сайта roche.com

На заявление исследователей обратило внимание издание Gizmodo.

Вадастуксимаб, который был ранее испытан более чем на 300 пациентах, является потенциальным средством против агрессивного рака крови, называемого острым миелоидным лейкозом. Препарат убивает раковые клетки, оставляя здоровые ткани неповрежденными. Исследования показали, что вещество действительно вызывает ремиссию у больных. Однако из-за гибели испытуемых Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) приостановило тестирование на здоровых добровольцах, которое проводится для оценки рисков.

В июле FDA также прекратила испытания другого метода лечения рака — JCAR015. Он основан на применении генетически модифицированных иммунных клеток T-лимфоцитов. Эти клетки содержат химерные антигенные рецепторы, называемые CAR, которые позволяют распознавать и уничтожать только раковые клетки. Хотя подход позволил добиться ремиссии у пациентов с терминальной стадией развития рака крови, трое испытуемых также погибли.

Темы: Исследования, Здравоохранение и медицина в мире
Источник: «Лента.ру»
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Комментарии читателей
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30.12.2016, 16:52
ABCD

так себе "побочный эффект"- летальный исход. Рак побеждён и уничтожен вместе с организмом который нужно было спасть.
30.12.2016, 16:07
Пётр

Чего всколготились, ведь испытуемые умерли не от рака, а от печени.
30.12.2016, 13:47
Роман

А радиотерапию и химиотерапию никто не пытался тестировать на здоровых?
А ампутации и операции?
Это шутка про британских ученых?
Или реальные медики еще более британские, чем британские ученые?
Все комментарии (6)
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