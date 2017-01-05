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Ученые локализовали источник «инопланетного» сигнала

12:49 5.01.2017
Фото: Gemini Observatory /AURA / NRC
Фото: Gemini Observatory /AURA / NRC
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Источником быстрых радиоимпульсов, которые ряд ученых считают посланиями инопланетной цивилизации, является не Млечный Путь, как считалось ранее, а галактика, удаленная от Земли на миллиарды световых лет.

Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Nature.

Чтобы локализовать источник одного из быстрых радиоимпульсов FRB (Fast Radio Burst) 121102, команда исследователей использовала целый ряд радиотелескопов, включая Аресибо в Пуэрто-Рико, Сверхбольшую антенную решетку в американском штате Нью-Мексико и Европейскую РСДБ-сеть.

Ученые установили, что источником радиоимпульсов является карликовая галактика, расположенная в созвездии Возничего в трех миллиардах световых лет от Земли. Дальнейшие наблюдения на Обсерватории Джемини на Гавайях показали, что эта галактика в десять раз меньше Млечного Пути и имеет всего один процент от его массы.

Галактика, как выяснили исследователи, постоянно излучает в радиодиапазоне, периодически порождая вспышки, аналогичные FRB 121102. Их источником является компактный объект в центре галактики.

При этом природа самого излучения по-прежнему непонятна. Его точечный характер указывает на то, что источником могут быть черные дыры, однако против этой теории говорит отсутствие рентгеновского излучения. По мнению астрономов, радиоимпульсы могут возникать в результате взаимодействия нейтронной звезды и сверхмассивной черной дыры, вокруг которой она вращается. Однако эту версию опровергает отсутствие периодичности в FRB-вспышках.

Быстрый радиоимпульс — непродолжительная вспышка, приводящая к выбросу в космическое пространство огромного количества энергии, которое эквивалентно излучению, испускаемому Солнцем в течение нескольких десятков тысяч лет. В настоящее время ученые зарегистрировали около 20 таких сигналов.

В сентябре 2016 года китайские астрофизики связали возникновение FRB 121102, который наблюдали 16 раз, с усилением электромагнитного излучения при его прохождении через астероидный пояс в какой-либо далекой планетной системе.

Темы: Космические исследования и открытия, Научные исследования и открытия в мире
Источник: «Лента.ру»
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Комментарии читателей
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05.01.2017, 16:36
Гость: Изя

Ничего удивительного, местные пендосы в Гончих уничтожили свою цивилизацию, а теперь их технологии пытаются "принести демократию" кладбища на все остальные обитаемые миры. Представляете себе мощность излучения и что она сделает с органикой?
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