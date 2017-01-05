На CES 2017 показали беспилотный аппарат для рыбалки

На выставке CES 2017 был представлен беспилотный подводный аппарат PowerRay, который ориентирован на любителей рыбалки и способен погружаться на глубину до 30 метров.



Стоп-кадр из видео в YouTube

К гаджету можно подключить модуль Fishfinder, представляющий собой гидролокатор для обнаружения рыбы и прочих обитателей подводной фауны. Активация данного модуля позволит просканировать водоем вглубь еще на дополнительные 40 метров, сообщает Engadget.

PowerRay имеет камеру, способную записывать видео в формате 4К, различные датчики, позволяющие получать информацию об особенностях дна и температуре воды, и модуль Wi-Fi, благодаря которому собранные данные после всплытия передаются на мобильное устройство владельца.

Разработчики позиционируют свое устройство как технологичный инструмент для ведения продуктивной рыбалки.

Также PowerRay имеет световые приборы для приманивания рыбы и дистанционно управляемый модуль для сброса приманок в нужных местах.

Отметим, что PowerRay имеет поддержку технологии виртуальной реальности, что позволяет наблюдать за происходящим вокруг подводного аппарата через шлем виртуальной реальности или через фирменные очки PowerVision VR (умеют распознать движения головы и синхронизировать маневры дрона с жестами оператора).

Стоимость PowerRay пока не называется, а для предзаказа новинка станет доступна с 27 февраля 2017 года.