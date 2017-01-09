Астрономам удалось установить источник «инопланетного» сигнала

Быстрый радиоимпульс - непродолжительная вспышка, приводящая к выбросу в космическое пространство огромного количества энергии



Фото: Gemini Observatory /AURA / NRC

Источником быстрых радиоимпульсов, которые отдельные ученые считают посланиями инопланетной цивилизации, является не Млечный Путь, а галактика, удаленная от Земли на миллиарды световых лет.

Чтобы локализовать источник одного из быстрых радиоимпульсов FRB (Fast Radio Burst) 121102, исследователи использовали ряд радиотелескопов, включая Аресибо в Пуэрто-Рико, Сверхбольшую антенную решетку в американском штате Нью-Мексико и Европейскую РСДБ-сеть, сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature.

В результате было установлено, что источником радиоимпульсов является карликовая галактика, которая находится в созвездии Возничего на расстоянии 3 миллиардов световых лет от Земли.

Дальнейшие наблюдения показали, что данная галактика примерно в 10 раз меньше Млечного Пути и имеет всего 1% от его массы.

По словам ученых, галактика постоянно излучает в радиодиапазоне, периодически порождая вспышки, аналогичные FRB 121102. Их источником является компактный объект в центре этой галактики.

При этом природа самого излучения по-прежнему непонятна. Его точечный характер указывает на то, что источником могут быть черные дыры, но против этой теории говорит отсутствие рентгеновского излучения. Астрономы полагают, что радиоимпульсы могут возникать в результате взаимодействия нейтронной звезды и сверхмассивной черной дыры, вокруг которой она вращается, однако данная версия опровергается отсутствием периодичности в FRB-вспышках.

Напомним, быстрый радиоимпульс представляет собой непродолжительную вспышку, которая приводит к выбросу в космическое пространство огромного количества энергии (сопоставимо с излучением, испускаемым Солнцем в течение нескольких десятков тысяч лет). Сейчас ученым удалось зарегистрировать порядка 20 таких сигналов.