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Астрономам удалось установить источник «инопланетного» сигнала

15:15 9.01.2017

Быстрый радиоимпульс - непродолжительная вспышка, приводящая к выбросу в космическое пространство огромного количества энергии


Фото: Gemini Observatory /AURA / NRC

Источником быстрых радиоимпульсов, которые отдельные ученые считают посланиями инопланетной цивилизации, является не Млечный Путь, а галактика, удаленная от Земли на миллиарды световых лет.

Чтобы локализовать источник одного из быстрых радиоимпульсов FRB (Fast Radio Burst) 121102, исследователи использовали ряд радиотелескопов, включая Аресибо в Пуэрто-Рико, Сверхбольшую антенную решетку в американском штате Нью-Мексико и Европейскую РСДБ-сеть, сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature.

В результате было установлено, что источником радиоимпульсов является карликовая галактика, которая находится в созвездии Возничего на расстоянии 3 миллиардов световых лет от Земли.

Дальнейшие наблюдения показали, что данная галактика примерно в 10 раз меньше Млечного Пути и имеет всего 1% от его массы.

По словам ученых, галактика постоянно излучает в радиодиапазоне, периодически порождая вспышки, аналогичные FRB 121102. Их источником является компактный объект в центре этой галактики.

При этом природа самого излучения по-прежнему непонятна. Его точечный характер указывает на то, что источником могут быть черные дыры, но против этой теории говорит отсутствие рентгеновского излучения. Астрономы полагают, что радиоимпульсы могут возникать в результате взаимодействия нейтронной звезды и сверхмассивной черной дыры, вокруг которой она вращается, однако данная версия опровергается отсутствием периодичности в FRB-вспышках.

Напомним, быстрый радиоимпульс представляет собой непродолжительную вспышку, которая приводит к выбросу в космическое пространство огромного количества энергии (сопоставимо с излучением, испускаемым Солнцем в течение нескольких десятков тысяч лет). Сейчас ученым удалось зарегистрировать порядка 20 таких сигналов. 

Темы: Гипотезы, открытия, Исследования, Космические исследования и открытия
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Комментарии читателей
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09.01.2017, 20:32
Algol

Есть еще наподобие гамма -звезд вращающиеся вокруг общего центра - но силового. (наш фильм для км) в плане - звезда Алгол - только здесь центральное звено имеет волновую природу а не материальную . Какое - то время идет накопление энергии потом она начинает выбрасываться . Этот ситалл не мог быть посланником другой цивилизация , т. к при таком уровне (звездном и пространственном)) развитии давно бы и на земле они были бы . И оставили четкие следы.
Если выше предположение верно. - изучение этого даст основу для появления новых аккумуляторов и энергосберегающих технологий.
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Лишь бы в сторону не уводили к инопланетянам,
Мы все в тайне хотим что бы они где то объявились . Но пока четко их не увидим - верить в это хуже чем сосредоточится на изучение практического применения таких вот процессов.
Если эти инопланетяне такие- сякие не могут появиться из за соей природы - то значит это не инопланетяне а плоды и желание какого чудаковатого астронома . которому к тому не лишен интереса к повышению своей зарплаты )))))))))))))
Такой предполагаемый - волновой (звездный. пространственный) уровень развития означает способности появлению перед нами в удобном для нас виде. Если б захотели.
Но мы не стараемся появится перед амебой ))))))))
Если только через посланника перед низшей формы жизни
)))))))))))))))))))))))))))))
09.01.2017, 16:18
орк

Скоро пройдёт ядерная война на Земле и жители какой-нибудь Галактики будут долго гадать о причинах хаотических вспышек вспышек из района Солнечной системы.
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