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Китай успешно испытал самолет на водородном топливе

10:34 9.01.2017

Китай успешно провел испытания самолета на водородных топливных элементах.


HY4. Фото DLR, Felix Oprean с сайта wikimedia.org

Модель была разработана на основе аппарата RX1E (на нем установлен электрический двигатель) специалистами Даляньского бюро химических исследований Академии наук Китая совместно с их коллегами из Ляонинского авиационного научно-исследовательского института.

Самолет оснащается топливным элементом, который вырабатывает мощность в 20 киловатт. При испытаниях он взлетел на высоту 320 метров и, по словам инженеров, продемонстрировал стабильную работу при температуре минус 20 градусов Цельсия, сообщает ST Daily.

Напомним, ранее подобные самолеты также испытыли США и Германия. 

Темы: Китай, Наука и технологии, Технологии и решения
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Комментарии читателей
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09.01.2017, 20:29
Гость: Николя

У на самолёты и на газу летали.
09.01.2017, 17:08
Гость: Мик

Молодцы!!! Мц то же так умели, в СССР!!!
09.01.2017, 16:12
Гость: Струков Александр

Молодцы. Помню, как в 70-х годах прошлого века показывали фильм, как китайцы по призыву Мао Цзедуна уничтожили миллионы воробьёв. Огромные грузовики набитые мёртвой птицей. А всё потому, что воробьи, якобы, наносили большой урон урожаям зерновых. А по следующему призыву Мао, почти в каждом доме строили мини домны и выплавляли из руды железо. Мы все смеялись тогда над этими причудами китайцев. А народ жил очень бедно.Прошло не так много времени, и Китай не узнать. Теперь, видать, китайцы смеются над нами.
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