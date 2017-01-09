Китай успешно испытал самолет на водородном топливе

Китай успешно провел испытания самолета на водородных топливных элементах.



HY4. Фото DLR, Felix Oprean с сайта wikimedia.org

Модель была разработана на основе аппарата RX1E (на нем установлен электрический двигатель) специалистами Даляньского бюро химических исследований Академии наук Китая совместно с их коллегами из Ляонинского авиационного научно-исследовательского института.

Самолет оснащается топливным элементом, который вырабатывает мощность в 20 киловатт. При испытаниях он взлетел на высоту 320 метров и, по словам инженеров, продемонстрировал стабильную работу при температуре минус 20 градусов Цельсия, сообщает ST Daily.

Напомним, ранее подобные самолеты также испытыли США и Германия.