SanDisk представила на CES 2017 свой самый быстрый USB-накопитель

На выставке CES 2017 в Лас-Вегасе компания Western Digital представила под торговой маркой SanDisk самый быстрый и емкий накопитель.



Фото с сайта sandisk.com

Новинка называется Extreme PRO USB 3.1 Solid State Flash Drive и будет доступна объемом 128 и 256 Гбайт.

К компьютеру устройство подключается через порт USB 3.1 (Gen 1), а заявленная производителем скорость передачи данных в режиме чтения составляет 420 Мбайт/с, в режиме записи - 380 Мбайт/с.

Накопитель поставляется в комплекте с программным обеспечением, обеспечивающим возможность шифрования информации по алгоритму AES со 128-битным ключом.

В США ориентировочная стоимость SanDisk Extreme PRO USB 3.1 Solid State Flash Drive составит порядка 180 долларов за модель емкостью 256 Гбайт.

