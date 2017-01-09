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SanDisk представила на CES 2017 свой самый быстрый USB-накопитель

11:54 9.01.2017

На выставке CES 2017 в Лас-Вегасе компания Western Digital представила под торговой маркой SanDisk самый быстрый и емкий накопитель.


Фото с сайта sandisk.com

Новинка называется Extreme PRO USB 3.1 Solid State Flash Drive и будет доступна объемом 128 и 256 Гбайт.

К компьютеру устройство подключается через порт USB 3.1 (Gen 1), а заявленная производителем скорость передачи данных в режиме чтения составляет 420 Мбайт/с, в режиме записи - 380 Мбайт/с.

Накопитель поставляется в комплекте с программным обеспечением, обеспечивающим возможность шифрования информации по алгоритму AES со 128-битным ключом.

В США ориентировочная стоимость SanDisk Extreme PRO USB 3.1 Solid State Flash Drive составит порядка 180 долларов за модель емкостью 256 Гбайт. 
 

Темы: Выставки в мире IT, Новинки IT компаний, Технические новинки
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