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В России начались работы по созданию новых телекоммуникационных спутников

15:57 10.01.2017

В компании «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва» («ИСС») начались работы по созданию новых телекоммуникационных космических аппаратов «Экспресс-80» и «Экспресс-103».


Фото Bin im Garten с сайта wikimedia.org

Работы по созданию новых спутников связи официально стартовали со вступлением в конце декабря в силу контракта, заключённого между АО «ИСС» и ФГУП «Космическая связь» в середине прошлого года.

Космические аппараты «Экспресс-80» и «Экспресс-103» будут построены на базе унифицированной платформы среднего класса «Экспресс-1000» разработки «ИСС». Партнёром «ИСС» по полезной нагрузке новых спутников традиционно выступает европейская компания Thales Alenia Space. Полезная нагрузка будет включать 38 («Экспресс-80») и 37 («Экспресс-103») основных транспондеров для работы в С-, Ku- и L-диапазонах.

К настоящему времени в рамках создания новых спутников в «ИСС» уже проведены предварительные работы по заключению договоров со смежниками на поставку комплектующих и бортовой аппаратуры, а также началось изготовление приборов служебных систем и наземного оборудования.

Телекоммуникационные космические аппараты «Экспресс-80» и «Экспресс-103» планируется вывести на геостационарную орбиту в 2019 году. Гарантийный срок их активного существования составит 15 лет. Спутники послужат для предоставления качественных услуг фиксированной и подвижной связи, цифрового телерадиовещания, высокоскоростного доступа в Интернет, передачи данных на территории России и в странах СНГ.

Также компания «ИСС» завершила опытно-конструкторскую работу по созданию высокоэффективных методик испытаний бортовой электронной аппаратуры космических аппаратов. В рамках ОКР «Кантат» специалисты «ИСС» совместно с учёными ТПУ, ТГУ и ИВМ СО РАН (г. Красноярск) разработали, изготовили и апробировали новое оборудование для обнаружения скрытых дефектов бортовых приборов спутников.

Созданные сибирской кооперацией во главе с «ИСС» автоматизированные технологии неразрушающего контроля позволяют многократно повысить точность и сократить время проведения исследований внутренней структуры материалов и изделий космического применения.

Темы: Космические исследования и открытия, Роскосмос
Источник: Роскосмос
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