Disney показала собственную игровую приставку

Компания Disney представила на выставке CES 2017 собственную приставку с предустановленным контентом.



Стоп-кадр из видео в YouTube

Устройство будет включать в себя видео, игры и книги от Disney, а его стоимость составит 99 долларов. Стоимость геймпада при этом составит 39 долларов, сообщает IGN.

На приставку можно будет установить любое стриминговое приложение, например, Netflix или Amazon Prime, и выводить видео на телевизор. Также приставка получила три порта USB, позволяющие подключать внешниее накопительное устройство.