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Disney показала собственную игровую приставку

16:35 10.01.2017

Компания Disney представила на выставке CES 2017 собственную приставку с предустановленным контентом.


Стоп-кадр из видео в YouTube

Устройство будет включать в себя видео, игры и книги от Disney, а его стоимость составит 99 долларов. Стоимость геймпада при этом составит 39 долларов, сообщает IGN.

На приставку можно будет установить любое стриминговое приложение, например, Netflix или Amazon Prime, и выводить видео на телевизор. Также приставка получила три порта USB, позволяющие подключать внешниее накопительное устройство.

Темы: Walt Disney, Игры, Видео ролики, Технические новинки
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