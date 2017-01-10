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В Китае обнаружена гробница возрастом более 1400 лет

11:04 10.01.2017

В провинции Хунань китайские археологи обнаружили древнюю гробницу, возраст которой, по оценкам специалистов, превышает 1400 лет.


Столбы из песчаника в национальном лесном парке Чжанцзяцзе (провинция Хунань). Фото chensiyuan с сайта wikimedia.org

Длина усыпальницы составляет 14 метров, а ее ширина - 2 метра. Ученые полагают, что она была построена в период Южных и Северных Династий (420-589 годы), сообщает Xinhua.

Усыпальница содержит фреску, на которой изображены две горничные, одетые в длинные юбки и пальто, открывавшие их плечи. Данное изображение, отмечают специалисты, является древнейшим из всех известных подобных стенных росписей, найденных в этой провинции.

Темы: Китай, Археология, Исследования
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10.01.2017, 15:06
УПС

В инете объявился новый всемирно безвестный историг ХеХ.
10.01.2017, 11:39
XeX

Ага, 1400 лет. А 17-й век нашей эры не хотите? Не надоело липовую историю удлинять?
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