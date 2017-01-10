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Израильские геофизики назвали Луну порождением нескольких планет

13:04 10.01.2017

Израильские геофизики считают, что Луна сформировалась в результате столкновения Земли со множеством других планет.


Фото с сайта nasa.gov

Авторы исследования, опубликованного в журнале Nature, установили, что для образования Луны достаточно столкновения Земли с 20 небесными телами. При этом самые крупные из этих тел по своим размерами могут быть сопоставимы с Марсом и самой Луной.

Продукты таких столкновений (обломки), как полагают геофизики, в течение порядка 100 миллионов лет и сформировали спутник нашей планеты.

Выводы ученых основываются на серии компьютерных моделирований, а предложенное ими объяснение, по их мнению, способно решить проблему схожести химического состава Земли и Луны. 

Темы: Гипотезы, открытия, Космические исследования и открытия
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Комментарии читателей
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10.01.2017, 17:35
Ольга

И Земля и Луна - это остатки планеты Фаэтон, что была меж Сатурном и Юпитером. Естественно, что их состав близок!
Когда нибудь возьмут пробы с пояса астероидов и сильно удивятся одинаковости состава с Землей.
Если смотреть на Землю без океанов, то это будет пол планеты, пол сферы.
Вся сфера - из за воды.
У Ситчина в переводах древних восточных каменных таблиц это есть...
10.01.2017, 17:34
Algol - доп.

Скорее всего 2-й вариант но с учетом 1 -го .
"Кучкования" как самого солнца так и орбит протопланет.
Считайте это представлением теории что представляет собой Луна и формирование условий появлению жизни на Земле.
10.01.2017, 17:33
Algol

Навряд-ли.
т. к если б это было то пусть слабое, но существующее магнитное поле Луны имело -бы в измерениях много неровностей..
Здесь 2 варианта.
1.- вариант
Это ранняя была планета , протопланета которой сформировалась далеко за Плутоном - отсюда и сила полей её намного меньще чем позволяет её масса. Ранее солнце было шире и меньше плотности (Наш фильм для КМ) хотя масса - примерно была такой же. поэтому солнечная система была шире. потом когда начало "кучковаться" приблизилась и захватило её поле Земли. Дело случая - мог и Ганимед (размером почти с Марс) к Земле приблизиться Или те же инопланетяне решили дать шанс нам "амебам" ))))))))) ну это другой вопрос.
2-й вариант
Да ! может и столкновение но только протопланета не с нескольким протопланетами, а только 2 столкнулись. тем самым ослабили магнитное поле будущей Луны до очень маленьких величин.
Оставшееся поле у Луны - можно рассматривать как поле той протопланеты с которой она столкнулась.
Магнитный эффект он сохраняется. В различных видах.
Столкновение произошло где то ближе Юпитера и в мягком еще не сформировавшимся виде. Поэтому поверхность сгладилась из за собственной гравитацией
ФАЭТОНА как такого не было. Луна можно сказать помешала ему родиться из столкновения с той протопланетой - ближе Юпитера.
Но благодаря этому и сложились условия возникновения жизни на Земле. Если -б ФАЭТОН начал формироваться то он бы отнял бы жизнь на Земле. Отнял -бы условия её появления.
Нам больше 2-е объяснение подходит.
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