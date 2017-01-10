Израильские геофизики назвали Луну порождением нескольких планет

Израильские геофизики считают, что Луна сформировалась в результате столкновения Земли со множеством других планет.



Фото с сайта nasa.gov

Авторы исследования, опубликованного в журнале Nature, установили, что для образования Луны достаточно столкновения Земли с 20 небесными телами. При этом самые крупные из этих тел по своим размерами могут быть сопоставимы с Марсом и самой Луной.

Продукты таких столкновений (обломки), как полагают геофизики, в течение порядка 100 миллионов лет и сформировали спутник нашей планеты.

Выводы ученых основываются на серии компьютерных моделирований, а предложенное ими объяснение, по их мнению, способно решить проблему схожести химического состава Земли и Луны.