NVIDIA и Mercedes-Benz оснастят автомобили искусственным интеллектом

Компании NVIDIA и Mercedes-Benz в ходе выставки CES 2017 рассказали о планах по разработке автомобилей с системой искусственного интеллекта.



Фото с сайта daimler.com

Три года назад эти компании начали тесное сотрудничество и сейчас они ведут совместную разработку «электронного разума».

По словам основателя и исполнительного директора NVIDIA Дженсена Хуанга, в компании особенно увлечены системами глубокого обучения, которые представляют собой прорывные алгоритмы в области искусственного интеллекта, использующих преимущества GPU в плане параллельной обработки данных, сообщает 3DNews.

Предполагается, что первые автомобили Mercedes-Benz, которые будут оснащены системой искусственного интеллекта, могут появиться на дорогах уже в ближайшем году.