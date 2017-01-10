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NVIDIA и Mercedes-Benz оснастят автомобили искусственным интеллектом

09:53 10.01.2017

Компании NVIDIA и Mercedes-Benz в ходе выставки CES 2017 рассказали о планах по разработке автомобилей с системой искусственного интеллекта.


Фото с сайта daimler.com

Три года назад эти компании начали тесное сотрудничество и сейчас они ведут совместную разработку «электронного разума».

По словам основателя и исполнительного директора NVIDIA Дженсена Хуанга, в компании особенно увлечены системами глубокого обучения, которые представляют собой прорывные алгоритмы в области искусственного интеллекта, использующих преимущества GPU в плане параллельной обработки данных, сообщает 3DNews.

Предполагается, что первые автомобили Mercedes-Benz, которые будут оснащены системой искусственного интеллекта, могут появиться на дорогах уже в ближайшем году. 

Темы: Высокие технологии в мире, Технологии и решения, Mercedes, Nvidia
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