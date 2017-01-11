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Поисковик «Спутник» запустит почтовый сервис за 60 млн рублей

14:00 11.01.2017

«Ростелеком» поручил собственной «дочке» - ООО «Спутник», управляющему порталом sputnik.ru, - создать на нем систему электронной почты


Компания «Ростелеком» поручила собственной «дочке» - ООО «Спутник», управляющему порталом sputnik.ru, - создать на нем систему электронной почты

Стоимость контракта составляет 60 млн рублей. В настоящее время сервис находится в стадии разработки, сообщают «Известия».

Напомним, Sputnik.ru открылся в мае 2014 года в рамках Петербургского международного экономического форума. Сейчас он представляет собой многоцелевой портал с поиском, новостями, картами, телепрограммой и другими сервисами. Также здесь имеется «семейный фильтр», защищающий пользователей от порнографии, а также пропаганды наркотиков и экстремизма.

Посещаемость портала глава «Спутника» Максим Хромов предпочел не комментировать, но по данным сервиса LiveInternet, на долю sputnik.ru приходится менее 1 процента поисковых запросов Рунета.

По словам Хромова, сервис находится в разработке, еще не в финальной стадии. В ближайшее время акционеры примут решение о сроке завершения работ.

Почтой смогут пользоваться все желающие, а адреса будут выдаваться в домене sputnik.ru, но это может быть скорректировано. Отмечается, что почта будет полезна пользователям портала для авторизации на ряде сервисов.

На начальных этапах у почты будет веб-версия, в том числе для мобильных устройств. Приложение для смартфонов должно появиться позднее.

Вице-президент Mail.Ru Group Анна Артамонова отмечает, что если создавать веб-почту с нуля, то о качественном продукте за 60 млн рублей не может быть и речи. Почта, по ее словам, представляет собой сложный технологический сервис, в котором важны не только базовые функции, но также и отказоустойчивость, безопасность, хорошая антиспам-система, наличие мобильных приложений, дополнительные сервисы - «облако», календарь и т.п.

Возможно, коллеги из «Спутника» делают почту не с нуля, на базе какого-то коробочного решения, допускает Анна Артамонова. Но здесь могут быть проблемы с функциональностью и масштабированием на большую аудиторию.

60-миллионный контракт с собственной «дочкой» «Ростелеком» заключил в форме закупки у единственного исполнителя. Информация о закупке размещена на сайте 16 декабря 2016 года, а срок выполнения работ - с 1 января до 30 декабря того же года. В пресс-службе «Ростелекома» объяснили такие требования «оптимизацией внутригрупповых оборотов денежных средств». 

Напомним, «Спутник» был представлен 22 мая вице-президентом «Ростелекома» Алексеем Басовым, а ранее его разработкой занималась компания «КМ Медиа», основателем которой являлся генеральный директор холдинга «e-Style» Вячеслав Рудников. Контроль над ней «Ростелеком» приобрел в 2011 году.

Темы: Интернет в России, Интернет и сети, Интернет-проекты, «Ростелеком»
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Комментарии читателей
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11.01.2017, 15:46
Гость: Еще в 60-х годах ходил такой рассказ:

В Израиле объявили конкурс на полет в космос, условия простые: минимум вознаграждения и расписка геройски погибнуть, если че.
Пришел старый раввин, и говорит: согласен лететь за 100 миллионов долларов.
Ему отвечают: раввуни, переселенец из России согласен ужеж лететь за 50 лимонов, но ми думаем, шо это слишком.
На что раввин ответил: ну, шо Ви себе думаете? Ой вэй, ой вэй! Уже опоздал... Пускай будет так: мине 25 лимонов, вам 25, а этот совок пускай себе летит за свои 50!
11.01.2017, 15:26
Гость: Роман

А км-ру за сколько свой почтовый сервис купила?
Или не закупала - внутренними силами обошлась?
А Яндекс?
А еще на мыле-ру почта есть...
Зачем мне (тебе, ему - неважно кому) менять хороший почтовый сервис на неизвестный?
Ради того, чтобы олигархи от ростелекома набили свои карманы на почве псевдопатриотизма?
Дык, кирил-мефодий, яндекс, мыло - не отечественные сервисы?
11.01.2017, 14:43
Гость: Уверен, Улюкаев хотел пожертвовать

немножко из чемодана на Спутник, там же свои ребята нихрена не делают, но запускают за 60 млн.
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