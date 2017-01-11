Уфологи нашли на Луне 130-метровый «позвоночник»

Недавно в Сети появился снимок якобы с Луны, на котором заметен 130-метровый объект, по своему внешнему виду напоминающий позвоночник животного.

Изображение, если верить источникам, было получено при помощи программы Google Moon, которая указала координаты этого аномального артефакта - «03°53'18.47"S 17°34"20.73"W », сообщает «ВладТайм».

Напомним, ранее также сообщалось, что голландские ученые обнаружили на Луне источник питьевой воды, не требующей никакой предварительной очистки.