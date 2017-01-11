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Уфологи нашли на Луне 130-метровый «позвоночник»

13:44 11.01.2017
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Недавно в Сети появился снимок якобы с Луны, на котором заметен 130-метровый объект, по своему внешнему виду напоминающий позвоночник животного.

Изображение, если верить источникам, было получено при помощи программы Google Moon, которая указала координаты этого аномального артефакта - «03°53'18.47"S 17°34"20.73"W », сообщает «ВладТайм».

Напомним, ранее также сообщалось, что голландские ученые обнаружили на Луне источник питьевой воды, не требующей никакой предварительной очистки.  

Темы: Интересные факты в мире науки, Космические исследования и открытия
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Комментарии читателей
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11.01.2017, 16:29
Тимофеич

Интересно, источник питьевой воды голландские учёные обнаружили тоже с помощью Google Moon?
В своё время с помощью этой же программы было со всей очевидностью показано, что Луна состоит из голландского сыра.
11.01.2017, 16:20
уфологи,

это с Украинской Федерации вчэни людыны?
11.01.2017, 15:48
О, та то ж кОзакы

на отй Луни горилку пылы, та щось зъйылы.
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