230 лет назад Уильям Гершель открыл спутники Урана

11 января 1787 года Уильям Гершель, спустя 6 лет после открытия планеты Уран, открыл два его первых спутника Титанию и Оберон.

Уран - седьмая планета от Солнца, находящаяся на расстоянии около 2,9 млрд км была открыта Уильямом Гершелем 13 марта 1781 года. Она имеет 27 известных на сегодня спутников и систему колец. Титания и Оберон являются 17-м и 18-м по удаленности от Урана спутниками.

Имена этим спутникам дал сын первооткрывателя Урана - Джон Гершель в 1852 году. Он назвал их в честь духов воздуха из произведения Уильяма Шекспира «Сон в летнюю ночь»: царя эльфов – Оберона и царицы фей – Титании. Причины такого выбора, по-видимому, кроются в том, что Уран, как бог неба и воздуха, сопровождается духами воздуха. Так Уран стал уникален тем, что это единственная планета, спутники которой были названы в честь персонажей из пьес и поэм.

Титания и Оберон – два самых крупных и наиболее далеких спутника Урана, они имеют диаметры 1580 и 1520 км и расположены на расстояниях 435,8 и 583,6 тысяч км от Урана. Внешне они похожи, как две капли воды. Оберон находится на самом краю спутниковой системы Урана и имеет синхронную орбиту с планетой, т.е один оборот вокруг Урана занимает столько же времени, сколько необходимо для одного оборота Оберона вокруг оси (примерно 13,5 земных суток). Оберон имеет каменно-ледяную поверхность, которая сильно изрыта метеоритными кратерами.

На поверхности Титании, помимо множества кратеров, имеется целая сетка масштабных тектонических разломов, а также признаки существования вулканизма и вулканических извержений в далеком прошлом. На Титании существует огромный каньон протяженностью около 1500 км. Самый большой обнаруженный на Титании кратер – Гертруда, он примерно 326 км в диаметре (это почти 20% от диаметра всего спутника)!

Спутники Урана обращаются по круговым орбитам, расположенным в плоскости экватора планеты, и в том же направлении, в каком вращается центральное тело. А так как вращение Урана обратное, то и движение спутников тоже обратное. Орбиты их круто наклонены к плоскости эклиптики. Поэтому они движутся то «вверх», то «вниз». Наблюдая столь странное движение спутников Урана, астрономы пришли к выводу, что Уран вращается лежа на боку.

В течение 50 лет после открытия Титанию и Оберон не наблюдал никто, кроме Гершеля, ввиду слабой проницающей силы телескопов того времени, но сейчас эти спутники можно наблюдать с Земли с помощью любительских телескопов высокого класса.