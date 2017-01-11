Китай запретил игру Pokemon GO из-за многочисленных происшествий

Государственное управление Китая по делам печати, радиовещания, кинематографии и телевидения объявило игру Pokemon GO вне закона.

По мнению властей, данное приложение является слишком опасным для жизни граждан, передает Reuters.

Решение о запрете Pokemon GO с дополненной реальностью было принято из-за многочисленных происшествий, связанных с этой игрой. Часть из них оказались летальными.

Также власти страны обеспокоены вопросами «географической информационной безопасности» из-за данных геолокации, используемых во время игры.