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Голландский эколог воскресит нацистских суперкоров

11:45 11.01.2017

Эколог Рональд Годери из Голландии заявил, что к 2025 году сможет восстановить породу коров, выведенной нацистами.


Фото 4028mdk09 с сайта wikimedia.org

Чтобы получить максимально приближенный к оригиналу вид, вымерший в 1627 году, Годери использовал метод дедоместикации, сообщает CNN.

В настоящее время уже выведено четвертое поколение животного и ученые надеются, что к седьмому поколению им удастся получить точную копию нацисткой суперкоровы.

Напомним, в середине 1920-х годов немецкие зоологи Хайнц и Люц Хек начали воссоздавать вид вымершего европейского дикого быка, представляющего большую ценность для немецкой мифологии. За 11 лет путем гибридизации скота с выраженными примитивными признаками были выведены животные, которых они считали первобытными турами.

Они использовались в пропагандистских материалах времен Второй мировой войны для иллюстрации силы и чистоты Третьего рейха. После Второй мировой войны осталось лишь небольшая часть представителей этого вида.

Разведением этого скота также занимался и британский фермер Дерек Гоу, закупивший стадо в 2009 году, но спустя 6 лет ему пришлось забить коров из-за их неконтролируемой агрессии по отношению к человеку.

Темы: Животные, Исследования, Наука и практика
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Комментарии читателей
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11.01.2017, 14:57
Гость: прославлять можно только Израиль, который

в войне не участвовал, потому что такого государства еще не было, но через 16 лет после окончания войны, поставил ФРГ на счетчик за мифический "холокост".
Это является прецедентом для "Украины", которая может выставить счет Европейсам за все войны, которые типо прошли по всей ее территории, и в которых погиб цвет древних Укров, давший миру величайшую историю древнего народа, ископавшего Черное море, изготовившего Ковер Самолет, подводный Човэн, ракеты-вареники и галушки под шмардыган.
11.01.2017, 14:04
Гость: Засранц

спустя 6 лет ему пришлось забить коров из-за их неконтролируемой агрессии по отношению к человеку.
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Верю, а шо с хохлами делать ?
11.01.2017, 14:03
Гость: Мик

И на кой ему это надо??! Нацизм прославлять или еще чего?!
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