Голландский эколог воскресит нацистских суперкоров

Эколог Рональд Годери из Голландии заявил, что к 2025 году сможет восстановить породу коров, выведенной нацистами.



Фото 4028mdk09 с сайта wikimedia.org

Чтобы получить максимально приближенный к оригиналу вид, вымерший в 1627 году, Годери использовал метод дедоместикации, сообщает CNN.

В настоящее время уже выведено четвертое поколение животного и ученые надеются, что к седьмому поколению им удастся получить точную копию нацисткой суперкоровы.

Напомним, в середине 1920-х годов немецкие зоологи Хайнц и Люц Хек начали воссоздавать вид вымершего европейского дикого быка, представляющего большую ценность для немецкой мифологии. За 11 лет путем гибридизации скота с выраженными примитивными признаками были выведены животные, которых они считали первобытными турами.

Они использовались в пропагандистских материалах времен Второй мировой войны для иллюстрации силы и чистоты Третьего рейха. После Второй мировой войны осталось лишь небольшая часть представителей этого вида.

Разведением этого скота также занимался и британский фермер Дерек Гоу, закупивший стадо в 2009 году, но спустя 6 лет ему пришлось забить коров из-за их неконтролируемой агрессии по отношению к человеку.