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NASA показало на видео спуск станции Huygens на спутник Сатурна

11:24 12.01.2017

NASA опубликовало видео, демонстрирующее спуск зонда Huygens на Титан.


Стоп-кадр из видео в YouTube

Напомним, миссия Cassini-Huygens была запущена 15 октября 1997 года и является совместным проектом NASA, Европейского космического агентства и Итальянского космического агентства. Руководство проектом осуществляется Лабораторией реактивного движения в американском городе Пасадена.

Задачей данного проекта является исследование Сатурна и его колец, а также крупнейшего спутника - Титана, который по своим размерам примерно в 1,5 раза превышает Луну в диаметре и почти вдвое по массе. Температура поверхности на Титане составляет минус 180 градусов Цельсия.

Темы: Видео ролики, Космические исследования и открытия, NASA
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Комментарии читателей
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12.01.2017, 15:08
Время Ч.

Реальные это где сам спуск показан.
12.01.2017, 14:00
ABCD

А само видео? Компьютерная графика низкого качества есть, а реальные кадры где?
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