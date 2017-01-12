NASA показало на видео спуск станции Huygens на спутник Сатурна

NASA опубликовало видео, демонстрирующее спуск зонда Huygens на Титан.



Стоп-кадр из видео в YouTube

Напомним, миссия Cassini-Huygens была запущена 15 октября 1997 года и является совместным проектом NASA, Европейского космического агентства и Итальянского космического агентства. Руководство проектом осуществляется Лабораторией реактивного движения в американском городе Пасадена.

Задачей данного проекта является исследование Сатурна и его колец, а также крупнейшего спутника - Титана, который по своим размерам примерно в 1,5 раза превышает Луну в диаметре и почти вдвое по массе. Температура поверхности на Титане составляет минус 180 градусов Цельсия.