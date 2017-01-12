Социальная сеть Facebook намерена разработать технологию чтения мыслей

Социальная сеть Facebook намерена заняться разработкой нейрокомпьютерных технологий, которые позволят читать и передавать мысли.



Скриншот сайта facebook.com

Напомним, что в середине прошлого года Facebook создал исследовательское подразделение Building 8, которое, по слухам, занимается созданием технологий для передачи мыслей с помощью компьютеров, сообщает Business Insider.

Издание обратило внимание, что сотрудники Building 8 должны иметь опыт работы с «нейровизуализацией» и «электрофизиологическими данными». На должность инженера нейрокомпьютерных технологий подразделению Building 8 требуется доктор наук по нейробиологии, а в описании к еще одной вакансии указано, что соискатель обязан быть специалистом по разработке «алгоритмов обработки аудиосигналов» для создания «коммуникационной вычислительной платформы будущего».