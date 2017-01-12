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Социальная сеть Facebook намерена разработать технологию чтения мыслей

17:01 12.01.2017

Социальная сеть Facebook намерена заняться разработкой нейрокомпьютерных технологий, которые позволят читать и передавать мысли.


Скриншот сайта facebook.com

Напомним, что в середине прошлого года Facebook создал исследовательское подразделение Building 8, которое, по слухам, занимается созданием технологий для передачи мыслей с помощью компьютеров, сообщает Business Insider.

Издание обратило внимание, что сотрудники Building 8 должны иметь опыт работы с «нейровизуализацией» и «электрофизиологическими данными». На должность инженера нейрокомпьютерных технологий подразделению Building 8 требуется доктор наук по нейробиологии, а в описании к еще одной вакансии указано, что соискатель обязан быть специалистом по разработке «алгоритмов обработки аудиосигналов» для создания «коммуникационной вычислительной платформы будущего».

Темы: Facebook, Социальные сети в мире
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
12.01.2017, 20:26
все просто:

у пользователей этой фейсбуки мысли выпить, закусить, трахнуться и справить нужду. Так шо с вероятностью 75% можно все мысли угадать без узколобых программистов этой лавочки.
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