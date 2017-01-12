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Названо точное время рождения Луны

10:40 12.01.2017

Американские геофизики определили точное, по их мнению, время рождения Луны.


Стоп-кадр из видео в YouTube

Соответствующее исследование опубликовано в журнале Science Advances.

Формирование коры спутника Земли, согласно проведенному учеными анализу, началось 4,51 миллиарда лет назад, что указывает на появление Луны в течение первых 60 миллионов лет после образования Солнечной системы.

К своим выводам ученые пришли, проведя радиоизотопное датирование уран-свинцовым методом восьми образцов циркона, содержащегося в доставленном со спутника на планету в ходе пилотируемой миссии Apollo 14 реголите.

Циркон формируется при застывании магмы и богат ураном, что позволяет отследить по содержащемуся в нем свинцу, его продукту распада, возраст минерала.

Точное время формирования Луны может помочь ученым определить ее происхождение. Согласно предыдущим оценкам, проведенным с теми же образцами, спутник Земли образовался спустя 68-120 миллионов лет после рождения Солнечной системы.

Темы: Интересные факты в мире науки, Исследования, Космические исследования и открытия
Источник: «Лента.ру»
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