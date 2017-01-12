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Магниевые имплантаты помогут организму вырастить новую костную ткань

13:34 12.01.2017

Аспирант Физико-технического института Томского политехнического университета занимается разработкой ортопедических биорезорбируемых имплантатов на основе магниевых сплавов. Такие имплантаты способны не только заменить поврежденные кости, но и стать основой для выращивания организмом собственной костной ткани.


Тимур Мухаметкалиев. Фото с сайта tpu.ru

«Традиционным методом лечения переломов остается замена поврежденных костей металлическими имплантатами из нержавеющей стали, титана и его сплавов. Однако после заживления перелома необходимо повторное оперативное вмешательство по удалению данной металлоконструкции. В связи с этим биорезорбируемые магниевые сплавы, которые могут быть использованы в качестве растворимых имплантатов, являются чрезвычайно многообещающими», - говорит разработчик, аспирант ТПУ Тимур Мухаметкалиев.

Имплантаты, изготовленные из магниевых сплавов, способны медленно растворяться в теле человека и замещаться новым костеобразованием.

По словам Тимура Мухаметкалиева, именно магний выбран в качестве основы неслучайно: он нетоксичен, является неотъемлемым элементом метаболизма человека (в теле взрослого человека содержится до 40 граммов магния), а также обладает близкими человеческой кости механическими свойствами.

Единственный серьезный недостаток магния - его быстрая растворяемость в организме. Эту проблему удалось решить путем нанесения на имплантаты биоактивных защитных покрытий из гидроксиапатита. Их политехник осаждает на поверхность магния на модифицированной плазменной установке ВЧ-магнетронного распыления.

Сейчас возможности применения магния в имплантологии изучают научные коллективы по всему миру. Пока эффективную технологию удалось создать только политехникам и их коллегам из Кореи, Германии и Канады.

Темы: Исследования, Наука и практика, Научные исследования и открытия в России, Открытия в области медицины и здоровья
Источник: Томский политехнический университет
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Комментарии читателей
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12.01.2017, 16:26
США

Мы продадим вам эти изделия за 3-4 тысячи долларов, когда ваш ученый отладит технологию их производства.
12.01.2017, 16:14
Мик

Молодец.
12.01.2017, 16:07
какол в США

Нет такого слова, "имплантаты". Есть слово "импланты".
Все комментарии (4)
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