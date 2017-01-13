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На базе Курчатовского института будет создан крупнейший научный технопарк

12:34 13.01.2017

На базе Курчатовского института будет создан крупнейший научный технопарк.

Как сообщает портал mos.ru, об этом заявил Сергей Собянин, по словам которого, Курчатовский институт является продолжателем тех традиций, которые были заложены десятки лет назад: «Институт всегда играл огромную роль в развитии Москвы. В последние годы мы приумножили это сотрудничество».

Мэр Москвы и президент Курчатовского института Михаил Ковальчук подписали Соглашение о сотрудничестве. Правительство столицы планирует помочь с развитием инфраструктуры технопарка, а также с реализацией инновационных и образовательных проектов. Ранее Курчатовскому институту уже был присвоен официальный статус управляющей компании технопарка. Это дало ему право воспользоваться налоговыми льготами, которые предусмотрены столичным законодательством.

Темы: Наука и инновации в России
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Комментарии читателей
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13.01.2017, 17:10
Гость: Прохожий

Хана пришла, когда Ковальчука назначили директором Курчатовского института.
13.01.2017, 16:35
Гость: Кац, конечно, пизнесменил.

Но вышел из доверия. Вот Собянин в доверии.
Путин о Собянине: "Собянин это настоящий бандит, у него знаете, сколько денег?"
13.01.2017, 13:25
Гость: Технопарк:

это где подержанные иномарки продают, или там еще и ремонт делать будут? Собянин ведь большой ученый.
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