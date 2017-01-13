На базе Курчатовского института будет создан крупнейший научный технопарк.

Как сообщает портал mos.ru, об этом заявил Сергей Собянин, по словам которого, Курчатовский институт является продолжателем тех традиций, которые были заложены десятки лет назад: «Институт всегда играл огромную роль в развитии Москвы. В последние годы мы приумножили это сотрудничество».

Мэр Москвы и президент Курчатовского института Михаил Ковальчук подписали Соглашение о сотрудничестве. Правительство столицы планирует помочь с развитием инфраструктуры технопарка, а также с реализацией инновационных и образовательных проектов. Ранее Курчатовскому институту уже был присвоен официальный статус управляющей компании технопарка. Это дало ему право воспользоваться налоговыми льготами, которые предусмотрены столичным законодательством.